Жительница Жигулевска может понести уголовное наказание за фиктивную регистрацию мигрантов

Прокурор Жигулевска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу местной жительницы по статье "Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в РФ", сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 1 июня 2017 г. женщина представила в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Жигулевска недостоверные сведения о пребывании двух граждан Узбекистана в принадлежащем ей помещении. Она поставила их на учет по месту пребывания, хотя фактически в этом доме они и не собирались жить.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения.