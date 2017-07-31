Ярмарку с пл. Куйбышева в Самаре временно перенесут

В понедельник, 31 июля, на совещании в городской администрации заместитель главы города - руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов рассказал о мониторинге цен на социально значимые продукты на территории Самары за второй квартал 2017 года.
Рост цен на социально значимые товары на территории города с 31 марта по 30 июня составил 3,67%. Анализируя динамику цен в течение года, Александр Андриянов отметил снижение цен на свинину на 10,65% на гречневую крупу - 5,82%, на сахар - 4%, на яйцо столовое С1 - 2,95%.
Рост цен отмечался на плодоовощную продукцию. Белокочанная капуста подорожала на 43%, на свежий картофель - на 40%, репчатый лук - на 19,49%, морковь - на 16,33%. Особое влияние на такую динамику оказывает сезонность. В торговые сети начали поступать привозные овощи и картофель нового урожая, по словам Александра Андриянова, это стандартная ситуация.
В этом году в связи с реконструкцией площади Куйбышева департаментом предложено провести ярмарки по следующим адресам: Куйбышевский район - на пересечении Кряжского шоссе и улицы Уральской, Промышленный район - Физкультурная 101, Ленинский район - улица Ленинская, 142.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.