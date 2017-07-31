Ярмарку с пл. Куйбышева в Самаре временно перенесут

В понедельник, 31 июля, на совещании в городской администрации заместитель главы города - руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов рассказал о мониторинге цен на социально значимые продукты на территории Самары за второй квартал 2017 года.

Рост цен на социально значимые товары на территории города с 31 марта по 30 июня составил 3,67%. Анализируя динамику цен в течение года, Александр Андриянов отметил снижение цен на свинину на 10,65% на гречневую крупу - 5,82%, на сахар - 4%, на яйцо столовое С1 - 2,95%.

Рост цен отмечался на плодоовощную продукцию. Белокочанная капуста подорожала на 43%, на свежий картофель - на 40%, репчатый лук - на 19,49%, морковь - на 16,33%. Особое влияние на такую динамику оказывает сезонность. В торговые сети начали поступать привозные овощи и картофель нового урожая, по словам Александра Андриянова, это стандартная ситуация.

В этом году в связи с реконструкцией площади Куйбышева департаментом предложено провести ярмарки по следующим адресам: Куйбышевский район - на пересечении Кряжского шоссе и улицы Уральской, Промышленный район - Физкультурная 101, Ленинский район - улица Ленинская, 142.