В Тольятти после драки во дворе медпомощь понадобилась пяти подросткам

В понедельник, 31 июля, вечером по предварительным данным напротив дома по ул. Автостроителей в Тольятти произошла дворовая потасовка между подростками в возрасте около 16-17 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Сколько точно подростков участвовали в драке, пока неизвестно. Но после случившегося для пострадавших юношей кто-то вызвал "скорую". Прибывшие на вызов врачи реанимационной бригады, после оказания помощи увезли в больницу пять подростков, у каждого из которых, предположительно, были повреждения в области головы.
Как пояснили корреспонденту в лечебном учреждении, куда подростки поступили около 18:30, тяжких травм у них не выявлено. У большинства ушибленные раны лица, а у кого-то подозрение на перелом костей носа. После оказания помощи все юные пациенты отпущены домой.
Последние комментарии
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат
А на совместимость пробу на наркоз забыли сделать....чтоб избежать такую ркакцию,тогда б Врачам не надо было оправдаться,в вое время Я себя таким анализам сама себя спасла от смерти,так как при проверки у меня была отрицательная реакция на три припарата...вот так,и операцию отложили
Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности