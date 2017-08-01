В Тольятти после драки во дворе медпомощь понадобилась пяти подросткам

В понедельник, 31 июля, вечером по предварительным данным напротив дома по ул. Автостроителей в Тольятти произошла дворовая потасовка между подростками в возрасте около 16-17 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Сколько точно подростков участвовали в драке, пока неизвестно. Но после случившегося для пострадавших юношей кто-то вызвал "скорую". Прибывшие на вызов врачи реанимационной бригады, после оказания помощи увезли в больницу пять подростков, у каждого из которых, предположительно, были повреждения в области головы.

Как пояснили корреспонденту в лечебном учреждении, куда подростки поступили около 18:30, тяжких травм у них не выявлено. У большинства ушибленные раны лица, а у кого-то подозрение на перелом костей носа. После оказания помощи все юные пациенты отпущены домой.