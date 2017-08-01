В Самаре таксист въехал в бетонное крыльцо

В понедельник, 31 июля, в 14:00 в Куйбышевском районе Самары водитель такси Renault Logan въехал в бетонное крыльцо здания, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, 54-летний водитель, ехавший по Самарскому шоссе со стороны ул. Заставной в направлении ул. Белорусской, не справившись с управлением, сначала наехал на бетонное крыльцо здания, а затем на припаркованную машину.
В результате ДТП водитель такси и его 34-летняя пассажирка получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в одну из городских больниц, где врачи приняли решение о госпитализации.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии таксист находился в трезвом состоянии.
Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.