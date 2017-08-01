В Самаре таксист въехал в бетонное крыльцо

В понедельник, 31 июля, в 14:00 в Куйбышевском районе Самары водитель такси Renault Logan въехал в бетонное крыльцо здания, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, 54-летний водитель, ехавший по Самарскому шоссе со стороны ул. Заставной в направлении ул. Белорусской, не справившись с управлением, сначала наехал на бетонное крыльцо здания, а затем на припаркованную машину.

В результате ДТП водитель такси и его 34-летняя пассажирка получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в одну из городских больниц, где врачи приняли решение о госпитализации.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии таксист находился в трезвом состоянии.

Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.