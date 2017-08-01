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ЖКХ и благоустройство Общество

На Воронежских озерах начали расчищать нижний пруд

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 августа, официально стартуют работы по очистке нижнего пруда в парке "Воронежские озера". Закончить их планируется до конца сентября.

Фото: Фото предоставлено автором

Подготовительные работы подрядчик - ООО "Гранд дил" - начал еще в выходные. 1 августа береговая зона пруда была огорожена сеткой с предупреждающими знаками о запрете проходить на ее территорию. Срезана вся растительность вдоль берега, из воды вытащен мусор.

Подрядчику предстоит обследовать дно, утилизировать донные отложения и мусор.

Контракт "Выполнение работ по экологической реабилитации природного объекта Пруды по ул. Воронежской. Нижний пруд" был заключен с ООО "Гранд Дил" на сумму 981 тыс. руб. 21 июля. Заказчиком работ выступает департамент городского хозяйства и экологии Самары.

О компании известно, что ее директором и владельцем является Самвел Чтчян. Согласно информационной системе Seldon, это коммерческая микроорганизация с числом сотрудников менее 15. Действует с 15 октября 2009 года. ООО "Гранд Дил" имеет несколько десятков контрактов с муниципалитетами и бюджетными учреждениями. Только в этом году компания получила девять таких подрядов. В основном это уборка мусора, очистка водоохранных зон, ликвидация свалок и другие работы, связанные с экологией и благоустройством. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Леонид Гришин 21 июля 2017 15:08 Мужчина пожаловался на управляющую компанию за желтую воду

В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.

Ольга Учайкина 17 июля 2017 18:37 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

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