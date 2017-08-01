На Воронежских озерах начали расчищать нижний пруд

Во вторник, 1 августа, официально стартуют работы по очистке нижнего пруда в парке "Воронежские озера". Закончить их планируется до конца сентября.

Подготовительные работы подрядчик - ООО "Гранд дил" - начал еще в выходные. 1 августа береговая зона пруда была огорожена сеткой с предупреждающими знаками о запрете проходить на ее территорию. Срезана вся растительность вдоль берега, из воды вытащен мусор.

Подрядчику предстоит обследовать дно, утилизировать донные отложения и мусор.

Контракт "Выполнение работ по экологической реабилитации природного объекта Пруды по ул. Воронежской. Нижний пруд" был заключен с ООО "Гранд Дил" на сумму 981 тыс. руб. 21 июля. Заказчиком работ выступает департамент городского хозяйства и экологии Самары.