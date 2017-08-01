Зампрокурора области Александр Галузин переведен в Саратов

Заместитель прокурора Самарской области Александр Галузин переведен на аналогичную должность в прокуратуре Саратовской области.

Как сообщили в облпрокуратуре, перевод прошел в рамках ротации кадров, и кресло Галузина занял зампрокурора Саратовской области Тимур Маслов.

Приказ об этом подписан Генеральным прокурором РФ в понедельник, 31 июля.

Примечательно, что ранее журналист Волга Ньюс в письме в Генпрокуратуру о ситуации с поборами в школах и детсадах интересовался , не видят ли в ведомстве нарушений в том, что городской департамент образования возглавляет супруга Александра Галузина.

Дело в том, что в Самаре ходили слухи, мол, поборы, собираемые в детсадах и школах с родителей, частично передаются в департамент образования в качестве платы за покровительство. Слухи частично подтвердились, и сейчас расследуется уголовное дело двух консультантов отдела дошкольного образования - Александра Антонова и Светланы Зелениной, подозреваемых в получении взяток с заведующих детсадами. По делу планировалось допросить и Лилию Галузину.

Перевод Галузина стал второй перестановкой среди заместителей прокурора региона после того, как областную прокуратуру в октябре прошлого года возглавил Константин Букреев. Так, в июне проводили на заслуженный отдых зампрокурора Сергея Шестернина, место которого занял Андрей Шевцов, возглавлявший прокуратуру Самары.