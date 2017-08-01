Зампрокурора области Александр Галузин переведен в Саратов

Заместитель прокурора Самарской области Александр Галузин переведен на аналогичную должность в прокуратуре Саратовской области.
Как сообщили в облпрокуратуре, перевод прошел в рамках ротации кадров, и кресло Галузина занял зампрокурора Саратовской области Тимур Маслов.
Приказ об этом подписан Генеральным прокурором РФ в понедельник, 31 июля.
Примечательно, что ранее журналист Волга Ньюс в письме в Генпрокуратуру о ситуации с поборами в школах и детсадах интересовался , не видят ли в ведомстве нарушений в том, что городской департамент образования возглавляет супруга Александра Галузина.
Дело в том, что в Самаре ходили слухи, мол, поборы, собираемые в детсадах и школах с родителей, частично передаются в департамент образования в качестве платы за покровительство. Слухи частично подтвердились, и сейчас расследуется уголовное дело двух консультантов отдела дошкольного образования - Александра Антонова и Светланы Зелениной, подозреваемых в получении взяток с заведующих детсадами. По делу планировалось допросить и Лилию Галузину.
Перевод Галузина стал второй перестановкой среди заместителей прокурора региона после того, как областную прокуратуру в октябре прошлого года возглавил Константин Букреев. Так, в июне проводили на заслуженный отдых зампрокурора Сергея Шестернина, место которого занял Андрей Шевцов, возглавлявший прокуратуру Самары.
Последние комментарии
Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.
Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?