Областной Фонд капремонта меняет адрес

С 16 августа 2017 г. НКО "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" начинает работу по новому адресу: Самара, проезд Георгия Митерева, 11 (станция метро "Гагаринская").

Соответствующая информация размещена на сайте фонда.

В связи с переездом с 10 по 15 августа прием граждан осуществляться не будет.

Письменные обращения с 10 августа необходимо направлять по почте на новый адрес.

Контактные телефоны и график работы фонда не изменились.