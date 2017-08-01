С начала года выявлено свыше 80 нарушений в сфере организованной перевозки детей

В Самарской области вовсю идут проверки фирм, которые осуществляют перевозки детей. В одной из них побывали наши корреспонденты. 440 детей готовились поехать в лечебно-оздоровительный лагерь "Космос" на последнюю в 2017 г. смену. Чтобы все прошло гладко, надзорные ведомства проверили перевозчика вдоль и поперек.

"Вообще-то, с 1 января 2016 г. в России не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, потому что предприниматели жаловались, что постоянный надзор мешает им работать, — объяснил старший государственный инспектор УГАДН по Самарской области Николай Бусин. — Однако после декабрьского ДТП в Ханты-Мансийске, в котором погибли 12 человек, в том числе 10 детей, вышло распоряжение Правительства РФ о проведении внеплановых проверок фирм, которые осуществляют городские, междугородние, заказные туристические и "детские" перевозки. Конечно, перевозчики этим недовольны, но деваться некуда".

В итоге к самарским организациям то и дело стали "наведываться" различные службы.

"В этом году нас посетила сначала государственная инспекция труда, потом УГАДН по Самарской области, и только после этого нам разрешили перевозку детей, — рассказал директор ООО "Авторай" Вадим Ворожейкин — Однако перед каждой поездкой мы вновь подаем уведомления в ГИБДД и снова проходим проверку. В 2017 г. серьезных нарушений и срывов у нас не было, а вот в 2016 г. во время предварительной проверки нам забраковали один из автобусов из-за трещины на лобовом стекле — пришлось его оперативно менять".

Действительно, каждый отъезд и прибытие автобусов встречают сотрудники городской ГИБДД и УГАДН по Самарской области.

"Мы обязательно осматриваем шины, световые приборы, ремни безопасности, — все это должно быть не только в наличии, но и в хорошем рабочем состоянии, — рассказал государственный инспектор БДД отдела технического надзора ОГИБДД У МВД России по Самаре Николай Гарцев. — Тут ведь бывает, что ремни безопасности есть, но они не фиксируются, вот мы и проверяем все досконально. Особенно важно, чтобы в автобусе был тахограф — это прибор, который фиксирует скорость движения, время в пути и подает сигнал водителю о том, что ему пора бы передохнуть. По закону водитель может ехать четыре часа, потом ему нужно 15 минут на отдых, после этого он должен отдыхать каждые два часа. Все это фиксируется тахографом".

Однако техническое состояние еще не все — премудростей и бумаг для организованной перевозки детей требуется гораздо больше.

По словам, замначальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН по Самарской области Евгения Живаева, количество сидений в автобусе должно быть равно числу детей, с ними должно быть столько сопровождающих, сколько дверей в автобусе, чтобы взрослые могли контролировать вход и выход детей. Автобус должен быть оснащен тахографом, двумя огнетушителями, двумя медаптечками, сидения должны быть с ремнями безопасности. На переднем и заднем стекле автобуса обязательны знаки "Осторожно, дети!"

Чтобы поездка осуществилась, транспорт должен пройти предрейсовый техосмотр, а водитель — предрейсовый медицинский осмотр, при себе у него должен быть путевой лист, а у сопровождающих — списки детей с указанием возраста и телефонов родителей, плюс договор фрахтования транспортного средства, путевой лист, схема движения и много чего еще.

По данным городской ГИБДД, с начала 2017 г. к административной ответственности привлекли уже 56 водителей, 29 должностных и восемь юридических лиц. УГАДН по Самарской области выявило более 80 нарушений, по фактам которых составлено 17 административных протоколов и выдано 26 предписаний.

В основном претензии оба ведомства предъявляют к тахографам: у некоторых фирм установлены устаревшие и нерабочие аппараты, где-то их нет вообще. Кроме того, выявлялись и технические неисправности автобусов, а также отсутствие необходимых документов и предрейсовой подготовки.

Интересно, что грубые нарушения, как правило, "всплывают" в ходе рейдов накануне каникул и праздников: причем порой правила игнорируют сами родители, которые так сильно хотят отправить куда-нибудь детей, что готовы доверить их водителям, не имеющим разрешительных документов на такой вид перевозок.