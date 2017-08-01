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Губернатор Власть и политика

Губернатор высоко оценил производственные мощности АО "Тяжмаш"

СЫЗРАНЬ. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 августа, в ходе рабочего визита в Сызрань губернатор Самарской области Николай Меркушкин посетил АО "Тяжмаш". Во время визита он осмотрел основные производственные цеха №№ 3, 5 и 6, где в настоящее время сосредоточены главные заказы предприятия.

Губернатор высоко оценил производственные мощности АО "Тяжмаш" Губернатор высоко оценил производственные мощности АО "Тяжмаш"
Фото: Дмитрий Бурлаков

Глава губернии осмотрел валопровод, который завод модернизирует в рамках реставрации судна "Адмирал Нахимов". Также Николай Меркушкин наблюдал процесс обработки одного из крупных узлов спецтехники на современном обрабатывающем портальном центре и познакомился с другими уникальными операциями по изготовлению изделий особого назначения.

Николай Меркушкин также заинтересовался участком многофункциональных обрабатывающих центров с программным управлением и высоко оценил производственные мощности АО "Тяжмаш". Особое внимание губернатор уделил участку производства гидравлики.

При в этом в разговоре с представителями предприятия — первым заместителем генерального директора Романом Ларионовым и техническим директором Максимом Макарушиным губернатор много внимания уделил обеспеченности АО "Тяжмаш" заказами и и взаимоотношениями предприятия с министерством обороны страны.

Те, в свою очередь, заверили главу региона, что завод — добросовестный подрядчик, никаких проблем с заказчиками у него не возникает.

Напомним, что в июне АО "Тяжмаш" получило контракт на 5 млрд руб. на создание оборудования для космодрома Восточный.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Жильцов 26 июля 2017 04:42 Николай Меркушкин передал самарскому ТТУ 10 новых трамваев

Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!

Дарья Смирнова 05 июня 2017 17:44 В мае 2018 года в Самару привезут Кубок мира по футболу

Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.

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Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 06:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Группа СИНКО 08 апреля 2016 07:06 Николай Меркушкин ознакомился с работой СХП "Кармала" Кошкинского района, которое дает свыше 50 центнеров с га

озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

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