Губернатор высоко оценил производственные мощности АО "Тяжмаш"

Во вторник, 1 августа, в ходе рабочего визита в Сызрань губернатор Самарской области Николай Меркушкин посетил АО "Тяжмаш". Во время визита он осмотрел основные производственные цеха №№ 3, 5 и 6, где в настоящее время сосредоточены главные заказы предприятия.

Глава губернии осмотрел валопровод, который завод модернизирует в рамках реставрации судна "Адмирал Нахимов". Также Николай Меркушкин наблюдал процесс обработки одного из крупных узлов спецтехники на современном обрабатывающем портальном центре и познакомился с другими уникальными операциями по изготовлению изделий особого назначения.

Николай Меркушкин также заинтересовался участком многофункциональных обрабатывающих центров с программным управлением и высоко оценил производственные мощности АО "Тяжмаш". Особое внимание губернатор уделил участку производства гидравлики.

При в этом в разговоре с представителями предприятия — первым заместителем генерального директора Романом Ларионовым и техническим директором Максимом Макарушиным губернатор много внимания уделил обеспеченности АО "Тяжмаш" заказами и и взаимоотношениями предприятия с министерством обороны страны.

Те, в свою очередь, заверили главу региона, что завод — добросовестный подрядчик, никаких проблем с заказчиками у него не возникает.

Напомним, что в июне АО "Тяжмаш" получило контракт на 5 млрд руб. на создание оборудования для космодрома Восточный.