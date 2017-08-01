Во вторник, 1 августа, губернатор Николай Меркушкин в рамках рабочего визита в Сызрань посетил строящийся физкультурно-спортивный комплекс (ФСК) на ул. Победы, 68.

Николай Меркушкин: "Физкультурно-спортивный комплекс в Сызрани будет открыт в декабре этого года"

ФСК предназначен для оздоровительных, учебно-тренировочных занятий, проведения соревнований регионального уровня по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, боксу, борьбе, спортивной гимнастике, плаванию, водному поло.

Пропускная способность комплекса — 162 человека в смену. Проектом предусмотрены два плавательных бассейна для взрослых и детей, универсальный спортивный зал с разделительными шторами, что может обеспечить одновременное проведение спортивных мероприятий по трем различным видам спорта, тренажерный зал, зал для занятий боксом.

Зал большого бассейна запроектирован с местами для зрителей на 100 человек. Универсальный игровой зал запроектирован с местами на 200 человек.

Работы по строительству комплекса в городе начались еще в 2013 году, однако из-за непростой экономической ситуации затянулись на четыре года. В феврале этого года по инициативе Николая Меркушкина из областного бюджета были выделены необходимые для завершения строительства знакового для Сызрани объекта 150 млн рублей.

Общая стоимость проекта составляет порядка 250 млн рублей. Как пояснил губернатору глава города Николай Лядин, 17 июля 2017 года с победителем открытого аукциона ООО ПСК "Волга" заключен муниципальный контракт на продолжение строительно- монтажных работ.

На объекте в настоящее время ведутся общестроительные работы по кладке перегородок, их штукатурке, шпаклевке, устройству цементно-песчаной стяжки пола, работы по прокладке внутренних инженерных сетей электроснабжения, электроосвещения, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.

За время строительства Николай Меркушкин неоднократно посещал будущий спортивный объект и дал рекомендации по устранению конструктивных недоработок. Все основные замечания, как отметил Николай Лядин, были устранены.

В ходе осмотра универсального зала Николай Меркушкин обратил внимание, что его размеры, хотя и позволяют устроить здесь полноценное мини-футбольное поле 40×20 м, но не дают возможности оборудовать полноценные зоны безопасности.

"В этом вопросе необходимо все детально проработать, стены должны быть обшиты специальными матами. Нельзя допустить, чтобы спортсмены могли пострадать, играя в футбол", — подчеркнул Николай Меркушкин.

Кроме того, губернатор предложил оборудовать зал специальными шторами, которые позволяют разделить пространство. "Размеры позволяют одновременно полноценно заниматься здесь баскетболом и волейболом", — заметил Николай Меркушкин.

Глава региона подчеркнул: новый физкультурно-спортивный комплекс должен открыть свои двери для сызранцев уже в конце декабря этого года.

Затем глава региона посетил СК "Кристал", базовый стадион для ФК "Сызрань 2003", выступающего в третьем по значимости футбольном дивизионе страны. В настоящий момент на стадионе ведется замена газона.

Как рассказал губернатору директор футбольного клуба Максим Симонов, по состоянию на 1 августа выполнено 65% работ. К монтажу искусственного газона последнего поколения строители планируют приступить в конце этой недели. Ориентировочная дата окончания работ — 18–19 августа.

У Николая Меркушкина возник вопрос по поводу щебеночного покрытия футбольного поля. Так, по мнению губернатора, покрытие не сможет обеспечивать полноценный дренаж влаги с газона во время дождя. Впрочем, как заверил главу региона представитель компании подрядчика, все работы выполнены в строгом соответствии со стандартами, и препятствий отводу влаги не будет.

Также Николаю Меркушкину был представлен проект "Академии тенниса". По замыслу городской администрации, академия будет располагаться на территории спорткомплекса "Кристал". Глава региона сообщил, что детально изучит этот вопрос.