16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ХК "Лада" обыграл СКА-"Неву" - 3:1 ХК "Лада" в контрольном матче победила "Торос" - 3:1 ХК ЦСК ВВС выступит на турнире в Рязани вместо "Химика" Защитник ХК "Лада" сыграет за сборную Канады на турнире в Сочи ХК "Лада" подписал контракты с юниорами

Хоккей Спорт

ХК "Лада" обыграл СКА-"Неву" - 3:1

ОЗОЛНИЕКИ. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати

Во вторник, 1 августа, в заключительном матче сбора в Озолниеки "Лада" в контрольном матче встретилась с представителем ВХЛ СКА-"Нева" (Санкт-Петербург).

Первый период остался за соперником волжан - 0:1. Во втором периоде Георгий Белоусов и Кристапс Сотниекс забросили по шайбе (обе - в большинстве), в третьем периоде окончательный счет установил Семен Валуйский. Победа "Лады" - 3:1.

По договоренности команд соперники сыграли пятиминутный овертайм в формате "3 на 3" (1:1), а затем посоревновались в буллитах (1:2) в пользу питерцев. В овертайме и серии буллитов у волжан отличился Денис Зернов, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Саша 29 апреля 2014 09:16 Домашние матчи ХК ЦСК ВВС самарцы теперь будут смотреть по видеотрансляциям

Да, в продаже будут абонементы

Фото на сайте

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" по буллитам проиграл новокузнецкому "Металлургу" - 1:2

ХК "Лада" по буллитам проиграл новокузнецкому "Металлургу" - 1:2

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3