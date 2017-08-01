ХК "Лада" обыграл СКА-"Неву" - 3:1

Во вторник, 1 августа, в заключительном матче сбора в Озолниеки "Лада" в контрольном матче встретилась с представителем ВХЛ СКА-"Нева" (Санкт-Петербург).
Первый период остался за соперником волжан - 0:1. Во втором периоде Георгий Белоусов и Кристапс Сотниекс забросили по шайбе (обе - в большинстве), в третьем периоде окончательный счет установил Семен Валуйский. Победа "Лады" - 3:1.
По договоренности команд соперники сыграли пятиминутный овертайм в формате "3 на 3" (1:1), а затем посоревновались в буллитах (1:2) в пользу питерцев. В овертайме и серии буллитов у волжан отличился Денис Зернов, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.
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