В Самаре построят новое здание детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

Во вторник, 1 августа, в Самарской губернской думе прошло совещание комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. Его участники обсудили вопрос строительства нового здания детского отделения Самарской городской поликлиники № 9 в Октябрьском районе.

Необходимость строительства нового здания назрела уже давно. Детская поликлиника № 9 располагается в трех разных зданиях, что не удобно для малышей и их родителей.

На сегодняшний день определено место под строительство медучреждения — ул. Николая Панова, 12. Земельный участок передан в собственность правительства области.

Поликлиника будет построена по типовому проекту. Дан старт возведению точно такого же медучреждения в Тольятти, в Автозаводском районе.

В ходе совещания было принято решение направить предложение депутатам губернской думы о внесении изменений в областной бюджет на 2018–2019 гг. и учесть денежные средства на строительства детской поликлиники.