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Здравоохранение Общество

В Самаре построят новое здание детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 августа, в Самарской губернской думе прошло совещание комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. Его участники обсудили вопрос строительства нового здания детского отделения Самарской городской поликлиники № 9 в Октябрьском районе.

Необходимость строительства нового здания назрела уже давно. Детская поликлиника № 9 располагается в трех разных зданиях, что не удобно для малышей и их родителей.

На сегодняшний день определено место под строительство медучреждения — ул. Николая Панова, 12. Земельный участок передан в собственность правительства области.

Поликлиника будет построена по типовому проекту. Дан старт возведению точно такого же медучреждения в Тольятти, в Автозаводском районе.

В ходе совещания было принято решение направить предложение депутатам губернской думы о внесении изменений в областной бюджет на 2018–2019 гг. и учесть денежные средства на строительства детской поликлиники.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

Дмитрий Игнатьев 05 мая 2017 10:44 В Самарской городской поликлинике №15 назначен новый главный врач

Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность

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Это очень хорошая новость

Светлана Кузнецова 26 апреля 2017 16:23 Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!

Viki Vinny 17 марта 2017 12:44 Наталья Киселева: "С нашей помощью на свет появляется Человек, и мы гордимся результатами своей работы!"

Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!

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