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За день из Волги у Самары водолазы извлекли тела двух мужчин

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 августа, днем из Волге в районе п. Южный Красноглинского района водолазы ПСС по Самарской области извлекли тело 20-летнего мужчины, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ведомства. 

И в этот же день из Волги в районе пляжа с. Рождествено водолазами ПСС извлечено тело мужчины в возрасте около 66 лет. Причины гибели мужчин установят эксперты.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области, происшествие на воде у п. Южный зафиксировано в 11:10, а у пляжа с. Рождествено Волжского района в 16:22. В первом случае на место происшествия выезжали пять сотрудников спасательной службы, а во втором четыре.

Обстоятельства гибели мужчин устанавливаются. Предположительно, они могли утонуть

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