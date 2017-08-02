За день из Волги у Самары водолазы извлекли тела двух мужчин

Во вторник, 1 августа, днем из Волге в районе п. Южный Красноглинского района водолазы ПСС по Самарской области извлекли тело 20-летнего мужчины, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ведомства.
И в этот же день из Волги в районе пляжа с. Рождествено водолазами ПСС извлечено тело мужчины в возрасте около 66 лет. Причины гибели мужчин установят эксперты.
Как сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области, происшествие на воде у п. Южный зафиксировано в 11:10, а у пляжа с. Рождествено Волжского района в 16:22. В первом случае на место происшествия выезжали пять сотрудников спасательной службы, а во втором четыре.
Обстоятельства гибели мужчин устанавливаются. Предположительно, они могли утонуть
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Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат
А на совместимость пробу на наркоз забыли сделать....чтоб избежать такую ркакцию,тогда б Врачам не надо было оправдаться,в вое время Я себя таким анализам сама себя спасла от смерти,так как при проверки у меня была отрицательная реакция на три припарата...вот так,и операцию отложили
Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.