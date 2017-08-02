Полузащитник "Крыльев Советов" забил за юношескую сборную России единственный в матче гол

Полузащитник "Крыльев Советов" Геннадий Киселев сыграл за юношескую сборную России на турнире COTIF-2017 в матче с молодежной командой мадридского "Атлетико" и стал автором единственного победного гола на 38 минуте встречи.
После прострела с фланге Киселев точно пробил с левой ноги.
Юношеская сборная России проведет на турнире в Испании свой второй матч. Соперником россиян станет сборная Мавритании, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Последние комментарии
зря!
опять- виноваты все, а крайних нет !!!
Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.