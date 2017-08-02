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Футбол Спорт

Полузащитник "Крыльев Советов" забил за юношескую сборную России единственный в матче гол

МАДРИД. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник "Крыльев Советов" Геннадий Киселев сыграл за юношескую сборную России на турнире COTIF-2017 в матче с молодежной командой мадридского "Атлетико" и стал автором единственного победного гола на 38 минуте встречи.

После прострела с фланге Киселев точно пробил с левой ноги.

Юношеская сборная России проведет на турнире в Испании свой второй матч. Соперником россиян станет сборная Мавритании, сообщает пресс-служба самарского клуба. 

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