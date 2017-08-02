"Мать и Дитя — ИДК": для чего нужна гистероскопия и еще восемь ответов на популярные вопросы о процедуре

Врачи акушеры — гинекологи (хирурги) клиники "Мать и Дитя — ИДК" ответили на часто задаваемые вопросы о гистероскопии.

— Для чего нужно делать гистероскопию?

Осмотр полости матки при помощи миниатюрной видеокамеры многократно повышает точность исследования и позволяет прицельно удалить патологические образования — а именно полипы, субмукозные узлы миомы, спайки (синехии) и перегородку — не оставляя шансов рецидиву заболевания.

— Исследование проводится повсеместно в больших и малых клиниках, так как технология выполнения общедоступна, не сложна. Но почему стоимость процедуры разнится от клиники к клинике? Почему в одних случаях нужен наркоз, а в других нет?

Существует большое количество видеокамер (гистероскопов) разных размеров.

Тонкие (3-5 мм) позволяют увидеть и устранить патологию без травмирования шейки матки. При этом процедуру из-за миниатюрности видеокамеры можно выполнить даже без расширения канала шейки матки, использования влагалищных зеркал и щипцов, а значит — без наркоза;

Более толстые — до 9 мм в диаметре — позволяют удалить патологию после расширения канала шейки матки под наркозом.

Гистероскопия, использующая для удаления патологии электрическую энергию, приводящую к ожогу тканей матки, называется гистерорезектоскопия. Напротив, есть и "безожоговые операции", то есть которые не используют электрическую энергию и соответственно являются самыми передовыми в плане сохранения окружающих здоровых тканей матки и восстановлению способности к зачатию и вынашиванию беременности.

Основными из "безожоговых" операций являются:

• офисная гистероскопия механическими инструментами — биопсия эндометрия, удаление маленьких полипов, спаек и тонкой перегородки производится щипцами и ножницами;

• гистероскопический шейвер Бигатти — позволяет удалить (сбрить) большой патологический очаг без ожога окружающего эндометрия за несколько секунд;

• офисная лазерная гистроскопия — использование волокна диодного лазера позволяет устранять сложную внутриматочную патологию даже через тонкий гистероскоп без какой-либо анестезии.

Очень важное замечание

К сожалению, даже во время гистероскопии, основным инструментом удаления полипов, а иногда и миом, остается кюретка (ложечка для выскабливания). Кюретка не может удалить полностью полип, миому или спайки и является причиной возврата заболевания (рецидива!).

— Когда нужно делать гистероскопию?

1. Мажущие кровянистые выделения в середине или в конце менструального цикла в любом возрасте.

2. Мажущие кровянистые выделения из половых путей после длительного отсутствия менструации (то есть после 50 лет).

3. Отсутствие менструации у женщин репродуктивного возраста.

4. Подозрение на наличие внутриматочной патологии по данным УЗИ.

5. Невынашивание беременности.

6. Диагностика бесплодия.

— Нужно ли как-то готовиться к процедуре?

Обследование до процедуры является элементом подготовки, оно варьирует от того, выполняется ли гистероскопия под наркозом или нет. В любом случае на момент ее выполнения женщина не должна иметь каких-либо воспалительных заболеваний. Подготовка влагалища с целью нормализации микрофлоры, даже при "хорошем" мазке желательна антибактериальными влагалищными свечами. Иногда необходима подготовка шейки матки простагландинами или влагалищными гормональными свечами (в менопаузе).

— Как я буду чувствовать себя после операции?

Сразу после операции и в течение нескольких дней после нее вы можете заметить кровянистые выделения из влагалища — это нормальное явление и не стоит из-за этого переживать.

Кроме того, вы можете почувствовать легкий дискомфорт внизу живота, который проходит в течение нескольких часов.

— Какие общие рекомендации нужно соблюдать после гистероскопии?

• Половой покой в течение 5-7 дней;

• Не используйте влагалищные тампоны (прокладки можно использовать);

• Не принимайте ванны в течение 1 недели (можно мыться только под душем);

• Не посещайте бассейн в течение 2 недель;

• Специальная диета не нужна.

— Зачем нужно делать повторную гистероскопию?

При некоторых заболеваниях: субмукозные узлы, спайки (синехии), перегородки — необходим контроль состояния полости матки через 1 месяц после операции. Кроме того, глубокие узлы миомы из-за соображений безопасности пациента не всегда могут быть удалены за один этап (двухэтапная гистероскопия).

— Бывают ли осложнения после гистероскопии?

Любое внутриматочное вмешательство несет в себе риск осложнений и гистероскопия не исключение. Однако, использование методов подготовки к процедуре, индивидуальный подход к каждому пациенту, возможность выполнения офисного вмешательства без расширения канала шейки матки и использования щипцов сводит этот риск к крайне низким показателям (0,1-0,9%).

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