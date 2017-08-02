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Здравоохранение Общество

"Мать и Дитя — ИДК": для чего нужна гистероскопия и еще восемь ответов на популярные вопросы о процедуре

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Врачи акушеры — гинекологи (хирурги) клиники "Мать и Дитя — ИДК" ответили на часто задаваемые вопросы о гистероскопии.

Фото: Фото предоставлено клиникой Мать и дитя - ИДК

— Для чего нужно делать гистероскопию?

Осмотр полости матки при помощи миниатюрной видеокамеры многократно повышает точность исследования и позволяет прицельно удалить патологические образования — а именно полипы, субмукозные узлы миомы, спайки (синехии) и перегородку — не оставляя шансов рецидиву заболевания.

— Исследование проводится повсеместно в больших и малых клиниках, так как технология выполнения общедоступна, не сложна. Но почему стоимость процедуры разнится от клиники к клинике? Почему в одних случаях нужен наркоз, а в других нет?

Существует большое количество видеокамер (гистероскопов) разных размеров.

Тонкие (3-5 мм) позволяют увидеть и устранить патологию без травмирования шейки матки. При этом процедуру из-за миниатюрности видеокамеры можно выполнить даже без расширения канала шейки матки, использования влагалищных зеркал и щипцов, а значит — без наркоза;

Более толстые — до 9 мм в диаметре — позволяют удалить патологию после расширения канала шейки матки под наркозом.

Гистероскопия, использующая для удаления патологии электрическую энергию, приводящую к ожогу тканей матки, называется гистерорезектоскопия. Напротив, есть и "безожоговые операции", то есть которые не используют электрическую энергию и соответственно являются самыми передовыми в плане сохранения окружающих здоровых тканей матки и восстановлению способности к зачатию и вынашиванию беременности.

Основными из "безожоговых" операций являются:

• офисная гистероскопия механическими инструментами — биопсия эндометрия, удаление маленьких полипов, спаек и тонкой перегородки производится щипцами и ножницами;
• гистероскопический шейвер Бигатти — позволяет удалить (сбрить) большой патологический очаг без ожога окружающего эндометрия за несколько секунд;
• офисная лазерная гистроскопия — использование волокна диодного лазера позволяет устранять сложную внутриматочную патологию даже через тонкий гистероскоп без какой-либо анестезии.

Очень важное замечание

К сожалению, даже во время гистероскопии, основным инструментом удаления полипов, а иногда и миом, остается кюретка (ложечка для выскабливания). Кюретка не может удалить полностью полип, миому или спайки и является причиной возврата заболевания (рецидива!).

— Когда нужно делать гистероскопию?

1. Мажущие кровянистые выделения в середине или в конце менструального цикла в любом возрасте.
2. Мажущие кровянистые выделения из половых путей после длительного отсутствия менструации (то есть после 50 лет).
3. Отсутствие менструации у женщин репродуктивного возраста.
4. Подозрение на наличие внутриматочной патологии по данным УЗИ.
5. Невынашивание беременности.
6. Диагностика бесплодия.

— Нужно ли как-то готовиться к процедуре?

Обследование до процедуры является элементом подготовки, оно варьирует от того, выполняется ли гистероскопия под наркозом или нет. В любом случае на момент ее выполнения женщина не должна иметь каких-либо воспалительных заболеваний. Подготовка влагалища с целью нормализации микрофлоры, даже при "хорошем" мазке желательна антибактериальными влагалищными свечами. Иногда необходима подготовка шейки матки простагландинами или влагалищными гормональными свечами (в менопаузе).

— Как я буду чувствовать себя после операции?

Сразу после операции и в течение нескольких дней после нее вы можете заметить кровянистые выделения из влагалища — это нормальное явление и не стоит из-за этого переживать.

Кроме того, вы можете почувствовать легкий дискомфорт внизу живота, который проходит в течение нескольких часов.

— Какие общие рекомендации нужно соблюдать после гистероскопии?

• Половой покой в течение 5-7 дней;
• Не используйте влагалищные тампоны (прокладки можно использовать);
• Не принимайте ванны в течение 1 недели (можно мыться только под душем);
• Не посещайте бассейн в течение 2 недель;
• Специальная диета не нужна.

— Зачем нужно делать повторную гистероскопию?

При некоторых заболеваниях: субмукозные узлы, спайки (синехии), перегородки — необходим контроль состояния полости матки через 1 месяц после операции. Кроме того, глубокие узлы миомы из-за соображений безопасности пациента не всегда могут быть удалены за один этап (двухэтапная гистероскопия).

— Бывают ли осложнения после гистероскопии?

Любое внутриматочное вмешательство несет в себе риск осложнений и гистероскопия не исключение. Однако, использование методов подготовки к процедуре, индивидуальный подход к каждому пациенту, возможность выполнения офисного вмешательства без расширения канала шейки матки и использования щипцов сводит этот риск к крайне низким показателям (0,1-0,9%).

Записаться на гистероскопию и задать все интересующие вопросы можно через менеджера Госпитального центра клиники "Мать и дитя — ИДК" по телефону 8 (987) 951 11 20 или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 250 24 24
Самара, ул. Энтузиастов, 29
Тольятти, ул. Ворошилова, 73

 

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Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

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