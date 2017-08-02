По делу экс-главы департамента градостроительства Рубакова задержан сотрудник ФСБ

В среду, 2 августа, судья Самарского района региональной столицы Николай Черняков продлил срок содержания под домашним арестом экс-руководителю департамента градостроительства Самары Сергею Рубакову.

Домашний арест Рубакову, в соответствии с ходатайством следователя, продлен на месяц, до 3 сентября (на период следствия).

Рубакову можно гулять (не более двух часов в день и не далее чем в 2 км от дома), посещать различные места, в том числе медицинские учреждения и парикмахера. Сам экс-чиновник просил отпустить его в санаторий в связи с болезнью (по неподтвержденным данным, у него был инсульт), но в этом суд Рубакову отказал.

При вынесении решения судья отметил, что следствию необходимо провести еще ряд действий, в том числе "провести очную ставку Рубакова и Докучаева".

Как сообщил журналисту Волга Ньюс источник, Максим Докучаев - сотрудник ФСБ. Предположительно, именно Докучаеву Рубаков и должен был отнести деньги. Докучаев 28 июля был заключен под домашний арест судьей Черняковым на два месяца.

Ни следователь, ни представитель прокуратуры Самарского района, отвечая на вопросы журналистов после судебного заседания по продлению меры пресечения Рубакову, не подтвердили ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что в уголовном деле Рубакова появился второй эпизод.

Напомним, как следует из материалов следствия, в мае 2017 г. Сергей Рубаков встречался с директором Государственного казенного учреждения Самарской области "Управление капитального строительства" (бывшим руководителем ГУП СО "Стройконтроль") Реналем Мязитовым. Тогда они договорились, что Рубаков получит от Мязитова 2,5 млн руб. и решит вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности.

Дело в том, что ранее было возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения ГУП СО "Стройконтроль" субсидий при осуществлении мероприятий по строительному контролю на объектах регионального значения.

2 июня Рубаков и Мязитов встретились в ресторане "Паровоз". Там состоялась передача 1,1 млн руб. и муляжа купюр еще на 1,4 млн рублей. Эти деньги, по версии следствия, должны были отправиться "по цепочке" не установленному следствием лицу в правоохранительных органах.

После получения денег Рубакова задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области на месте. 3 июня представители регионального управления Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Предложение посредничества во взяточничестве".

Суд отправил Рубакова на время следствия под домашний арест.