СКС отключили воду трем заведениям общепита на ул. Алма-Атинской

Специалисты СКС продолжают проверку подключений к сетям водоснабжения и водоотведения физических и юридических лиц. Все сроки проведения так называемых "амнистий" для нарушителей истекли. Теперь за незаконные подключения, а это нарушение федерального законодательства, домовладельцы будут отвечать по всей строгости закона.
Например, начисления за потребленную воду будет производиться за пользование в круглосуточном режиме по диаметру трубы за три года. Суммы иногда превышают 1 млн рублей. Для тех, кто сам заявляет о своих подключениях, начисления производятся по другой формуле и они значительно меньше.
В июле начаты проверки самых "подозрительных" улиц города: городских просек, Алма-Атинской и некоторых других.
На Алмаатинке, например, проверки еще не закончены, а уже выявлены три самовольных подключения. Причем все три нарушителя — очень популярные у некоторых групп населения увеселительные заведения: гостиница и ресторан "Ла Мезон", кафе "Восток" и ресторан "Метрополь".
"У владельцев нет никакой документации, за воду и канализацию они не платили, подключились незаконно", — отмечают в СКС.
Всех жителей города — потенциальных посетителей кафе и ресторанов на Алма-Атинской — СКС предупреждают, что в настоящее время гостиница и ресторан "Ла Мезон", кафе "Восток" и ресторан "Метрополь" отключены от систем водоснабжения и водоотведения, претензии направлены нарушителям. Если в течение 30 дней они не явятся в СКС и не оформят подключение, документы будут переданы в суд.
"Самарские коммунальные системы" настоятельно рекомендуют всем, кто имеет индивидуальное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, перепроверить документацию и оплату. Если возникают вопросы — обратиться в СКС. Только так можно избежать крупных проблем", — отмечают в компании.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.