На дороге Самара — Волгоград столкнулись Audi, УАЗ и Daewoo

В Волжском районе 1 августа, в 15:00, 36-летний водитель Audi ехал по дороге Самара — Волгоград в направлении Чапаевска. По предварительной версии полицейских, он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с УАЗом под управлением 46-летнего водителя, остановившимся перед пешеходным переходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

От удара УАЗ опрокинулся и столкнулся с Daewoo, за рулем которого был 45-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили водитель и 26-летний пассажир Audi. Госпитализация им не понадобилась.