На дороге Самара — Волгоград столкнулись Audi, УАЗ и Daewoo

В Волжском районе 1 августа, в 15:00, 36-летний водитель Audi ехал по дороге Самара — Волгоград в направлении Чапаевска. По предварительной версии полицейских, он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с УАЗом под управлением 46-летнего водителя, остановившимся перед пешеходным переходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
От удара УАЗ опрокинулся и столкнулся с Daewoo, за рулем которого был 45-летний мужчина.
В результате аварии травмы получили водитель и 26-летний пассажир Audi. Госпитализация им не понадобилась.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.