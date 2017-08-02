В Самаре из-за марафона ограничат движение транспорта по Красноглинскому шоссе

В субботу, 5 августа, с 9:00 до 15:00 будет ограничено движение транспорта на территории Красноглинского района Самары по автомобильной дороге на кладбище "Лесное" от съезда к ГБУ Самарской области "Учебно-спортивный центр "Чайка" до поворота на кладбище "Лесное", сообщает пресс-служба городской мэрии.

Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением открытого легкоатлетического кросса "Сокольи Горы — 2017". Администрация областного центра обращает внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.