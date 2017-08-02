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Общество

В Самаре из-за марафона ограничат движение транспорта по Красноглинскому шоссе

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 5 августа, с 9:00 до 15:00 будет ограничено движение транспорта на территории Красноглинского района Самары по автомобильной дороге на кладбище "Лесное" от съезда к ГБУ Самарской области "Учебно-спортивный центр "Чайка" до поворота на кладбище "Лесное", сообщает пресс-служба городской мэрии.

Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением открытого легкоатлетического кросса "Сокольи Горы — 2017".

Администрация областного центра обращает внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.

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Dmitry S 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

На Молодёжной уже одну построили...

Леонид Гришин 21 июля 2017 15:08 Мужчина пожаловался на управляющую компанию за желтую воду

В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.

Ольга Учайкина 17 июля 2017 18:37 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

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