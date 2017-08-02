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Общество

В Самарской губернии чествовали действующих десантников и ветеранов ВДВ

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 2 августа, Самара пестрела тельняшками, голубыми беретами и флагами Воздушно-десантных войск. В этот день десантники братались, вспоминали армейские будни, боевых товарищей, получали награды и веселились. Праздничные мероприятия также прошли во многих городах и районах губернии.

В областном центре торжества, посвященные Дню ВДВ, начались на площади памяти участников локальных войн, куда пришли все поколения десантников - от участников Великой Отечественной войны до ребят, которые еще месяц назад проходили действительную военную службу.

"Для меня этот праздник - как Новый год. Десантники живут по своему летосчислению, от дня ВДВ до дня ВДВ", - рассказал председатель правления Самарской региональной общественной организация ветеранов "Союз десантников и подразделений специального назначения" Ирек Кашапов.

Полковник в отставке, председатель совета ветеранов 37-го гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-десантного корпуса Иван Теньков вспомнил о десантниках времен ВОВ, которые совершали подвиги для того, чтобы День победы наступил как можно раньше.

По его словам, во многом благодаря действиям частей ВДВ в 1944 г. удалось вывести из войны Финляндию. "Я через многое прошел, был ранен, но выжил и сейчас стою здесь перед вами. Воевал на Карельском и 3-м Украинском фронтах, - рассказал ветеран. - В совете ветеранов мы занимаемся воспитательной работой с молодежью, передаем традиции нашей армии, помогаем увековечивать память погибших".

76-летний почетный гражданин Сызрани, подполковник Анатолий Осипов служил в ВДВ в 60-е годы прошлого века. Он выполнил более 15 тыс. прыжков на различных типах отечественных парашютов и трижды становился абсолютным чемпионом Советского Союза и Вооруженных Сил.

"Последний свой прыжок совершил год назад. В этот году пока не удалось, - рассказал он. - Годы службы в ВДВ остались в памяти на всю жизнь. Приходилось выполнять много сложных задач. Но, как известно, "есть десантные войска и нет задач невыполнимых"!

Затем начался митинг. После рассказа об истории десантных войск выступил руководитель департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий Холин. Он зачитал поздравление губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

"Служба в ВДВ оставляет неизгладимый след в жизни каждого мужчины, прошедшего суровую школу десантного братства, - говорится в нем. - Поэтому тысячи самарских десантников, в разные годы посвятивших себя служению Отечеству, свято чтут традиции Воздушно-десантных войск, активно способствуют военно-патриотическому воспитанию молодежи, повышению престижа военной службы".

Депутат Госдумы РФ Игорь Станкевич в своем выступлении отметил, что Самарская область показывает пример работы ветеранов ВДВ и частей специального назначения. А затем по поручению председателя комитета по обороне Государственной Думы Владимира Шаманова поздравил с праздником всех собравшихся. Слова поздравлений также прозвучали от представителей ветеранских организаций.

После минуты молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны и других локальных конфликтах собравшиеся возложили венки и цветы к мемориалу. Затем многие отправились на кладбища, чтобы вспомнить своих ушедших товарищей и родных поименно.

В Тольятти в честь Дня ВДВ на Площади Свободы состоялось праздничное шествие. Десантники торжественным строем прошли по площади и возложили цветы к Вечному огню. А в Самаре празднование дня ВДВ продолжилось на волжской набережной.

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