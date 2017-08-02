В Самаре ищут азиата, ранившего полицейских ножом и скрывшегося

Полицейские Самарской области разыскивают 25-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик, который при задержании оказал полицейским сопротивление, нанес им ножевые ранения и скрылся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
Предположительно, беглец может находиться в дачных массивах в Кировском и Красноглинском районах Самары.
Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные короткие, лицо смуглое, борода. Он был одет в синие джинсы, клетчатую рубашку.
Полицейские обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении злоумышленника с просьбой, сообщить об этом в дежурную часть ГУ МВД РФ по Самарской области по телефонам: 278-22-22, 278-22-23, или по номеру "102" с мобильного телефона.
Последние комментарии
Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.