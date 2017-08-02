В Самаре ищут азиата, ранившего полицейских ножом и скрывшегося

Полицейские Самарской области разыскивают 25-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик, который при задержании оказал полицейским сопротивление, нанес им ножевые ранения и скрылся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Предположительно, беглец может находиться в дачных массивах в Кировском и Красноглинском районах Самары.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные короткие, лицо смуглое, борода. Он был одет в синие джинсы, клетчатую рубашку.

Полицейские обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении злоумышленника с просьбой, сообщить об этом в дежурную часть ГУ МВД РФ по Самарской области по телефонам: 278-22-22, 278-22-23, или по номеру "102" с мобильного телефона.