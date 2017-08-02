В Самарской области зарегистрировали случай заболевания лихорадкой Западного Нила

За шесть месяцев 2017 года в Самарской области зарегистрировано 313 100 случаев инфекционных заболеваний, показатель на 100 тысяч населения составляет 9766,06,что на1,78% ниже уровня аналогичного периода 2016 года (за январь–июнь 2016 года — 318 763 случая, или 9922 на 100 тысяч населения).

Отмечено снижение заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: сальмонеллезными инфекциями — на 13,24%, бактериальной дизентерией — на 61,29%, острым вирусным гепатитом В — на 15,91%, хроническим вирусным гепатитом В — на 31,93%, носительством вируса гепатита В — на 29,70%, коклюшем — на 71,98%, менингококковой инфекцией — на 72,73%, ветряной оспой — на 18,45%, педикулезом — на 1,81%, вирусными геморрагическими лихорадками — на 54,17% (в т. ч. ГЛПС — на 57%), туберкулезом — на 21,09%, ОРВИ — на 0,53%, гриппом — на 41,40%, ВИЧ-инфекцией — на 10,37%, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

С января по июнь не зарегистрировано ни одного случая дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита, острого паралитического полиомиелита, в том числе ассоциированного с вакциной, туляремии, брюшного тифа и др.

Впервые на территории области зарегистрирован случай заболевания лихорадкой Зика у жителя Тольятти, который отдыхал в Колумбии. А также четыре случая Ку лихорадки у жителей Самары, выезжавших на рыбалку в Республику Казахстан, два случая лихорадки Денге у жителей Тольятти и Самары, вернувшихся с отдыха из Таиланда.

С начала года зарегистрирован один случай заболевания тропической малярией с летальным исходом и один случай заболевания трехдневной малярией. Заболевшие находились в Индии.

В июне зарегистрирован один завозной случай лихорадки Западного Нила. Заражение произошло во время отдыха в Республике Непал.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года отмечался рост заболеваемости острым вирусным гепатитом А на 75,08% (со 107 до 187 случаев), острым вирусным гепатитом С в 2,2 раза (с 12 до 26 случаев), ОКИ неустановленной этиологии — на 22,46% (с 5193 до 6346 случаев), сифилисом — на 12,43% (с 305 до 342 случаев), внебольничными пневмониями на 3,39% (с 8468 до 8737 случаев), лептоспирозом в два раза (с двух до 4четырех случаев), клещевым боррелиозом в три раза (с одного до трех случаев) и др.

Превышение среднемноголетних показателей (СМП) за 10 лет аналогичного периода отмечено по острому вирусному гепатиту А — на 62% (5,83 против 3,6), ОКИ неустановленной этиологии — на 14,1% (197,94 против 173,47), внебольничным пневмониям — на 7,4% (272,52 против 253,7).

Заболеваемость острым гепатитом А возросла на 74,8% (3,33 или 107 случаев в 2016 г.), за шесть месяцев этого года зарегистрировано 187 случаев ВГА, в том числе 36 случаев среди детей до 17 лет. Показатель заболеваемости составил 5,83 на 100 тысяч населения, что выше, среднемноголетнего показателя (3,6) — на 62%, среднероссийского показателя (3,7) — на 57%. Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в Чапаевске (23,31), Большеглушицком (26,33) и Клявлинском (13,5) районах, Жигулевске (11,75), а также в Самаре, Тольятти, Октябрьске и Красноярском районе.

Заболеваемость сальмонеллезом за январь–июнь 2017 г. составила 13,69 на 100 тысяч населения, что ниже уровня прошлого года на 13,24%, но традиционно выше показателя по РФ на 38,4%. Наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Кинель-Черкасском районе (62,35), Жигулевске (47), Безенчукском районе (39,71), Чапаевске (20,57).

На фоне неблагополучной обстановки по сальмонеллезной инфекции зарегистрировано два эпидемических очага, связанные с употреблением продукции общественного питания: в Самаре с общим числом пострадавших — 24 человека, из них один ребенок в возрасте до 14 лет и в Чапаевске с общим числом пострадавших восемь человек, из них один ребенок.

По сравнению с 2016 годом на 21,09% снизилась заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулеза. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 25,45 на 100 тыс. населения против 32,25 январе–июне 2016 г., но на 10% превысил среднероссийский показатель (23,1).

Территория Самарской области расположена в зоне действия природных очагов клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, лихорадки западного Нила, бешенства, туляремии, лептоспироза. За шесть месяцев зарегистрировано три случая заболевания клещевым боррелиозом и четыре случая лептоспироза.

Как сообщают в Роспотребнадзоре, эпидемиологическая ситуация в Самарской области оценивалась как обычная.