В Самарской области зарегистрировали случай заболевания лихорадкой Западного Нила

За шесть месяцев 2017 года в Самарской области зарегистрировано 313 100 случаев инфекционных заболеваний, показатель на 100 тысяч населения составляет 9766,06,что на1,78% ниже уровня аналогичного периода 2016 года (за январь–июнь 2016 года — 318 763 случая, или 9922 на 100 тысяч населения).
Отмечено снижение заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: сальмонеллезными инфекциями — на 13,24%, бактериальной дизентерией — на 61,29%, острым вирусным гепатитом В — на 15,91%, хроническим вирусным гепатитом В — на 31,93%, носительством вируса гепатита В — на 29,70%, коклюшем — на 71,98%, менингококковой инфекцией — на 72,73%, ветряной оспой — на 18,45%, педикулезом — на 1,81%, вирусными геморрагическими лихорадками — на 54,17% (в т. ч. ГЛПС — на 57%), туберкулезом — на 21,09%, ОРВИ — на 0,53%, гриппом — на 41,40%, ВИЧ-инфекцией — на 10,37%, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
С января по июнь не зарегистрировано ни одного случая дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита, острого паралитического полиомиелита, в том числе ассоциированного с вакциной, туляремии, брюшного тифа и др.
Впервые на территории области зарегистрирован случай заболевания лихорадкой Зика у жителя Тольятти, который отдыхал в Колумбии. А также четыре случая Ку лихорадки у жителей Самары, выезжавших на рыбалку в Республику Казахстан, два случая лихорадки Денге у жителей Тольятти и Самары, вернувшихся с отдыха из Таиланда.
С начала года зарегистрирован один случай заболевания тропической малярией с летальным исходом и один случай заболевания трехдневной малярией. Заболевшие находились в Индии.
В июне зарегистрирован один завозной случай лихорадки Западного Нила. Заражение произошло во время отдыха в Республике Непал.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года отмечался рост заболеваемости острым вирусным гепатитом А на 75,08% (со 107 до 187 случаев), острым вирусным гепатитом С в 2,2 раза (с 12 до 26 случаев), ОКИ неустановленной этиологии — на 22,46% (с 5193 до 6346 случаев), сифилисом — на 12,43% (с 305 до 342 случаев), внебольничными пневмониями на 3,39% (с 8468 до 8737 случаев), лептоспирозом в два раза (с двух до 4четырех случаев), клещевым боррелиозом в три раза (с одного до трех случаев) и др.
Превышение среднемноголетних показателей (СМП) за 10 лет аналогичного периода отмечено по острому вирусному гепатиту А — на 62% (5,83 против 3,6), ОКИ неустановленной этиологии — на 14,1% (197,94 против 173,47), внебольничным пневмониям — на 7,4% (272,52 против 253,7).
Заболеваемость острым гепатитом А возросла на 74,8% (3,33 или 107 случаев в 2016 г.), за шесть месяцев этого года зарегистрировано 187 случаев ВГА, в том числе 36 случаев среди детей до 17 лет. Показатель заболеваемости составил 5,83 на 100 тысяч населения, что выше, среднемноголетнего показателя (3,6) — на 62%, среднероссийского показателя (3,7) — на 57%. Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в Чапаевске (23,31), Большеглушицком (26,33) и Клявлинском (13,5) районах, Жигулевске (11,75), а также в Самаре, Тольятти, Октябрьске и Красноярском районе.
Заболеваемость сальмонеллезом за январь–июнь 2017 г. составила 13,69 на 100 тысяч населения, что ниже уровня прошлого года на 13,24%, но традиционно выше показателя по РФ на 38,4%. Наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Кинель-Черкасском районе (62,35), Жигулевске (47), Безенчукском районе (39,71), Чапаевске (20,57).
На фоне неблагополучной обстановки по сальмонеллезной инфекции зарегистрировано два эпидемических очага, связанные с употреблением продукции общественного питания: в Самаре с общим числом пострадавших — 24 человека, из них один ребенок в возрасте до 14 лет и в Чапаевске с общим числом пострадавших восемь человек, из них один ребенок.
По сравнению с 2016 годом на 21,09% снизилась заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулеза. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 25,45 на 100 тыс. населения против 32,25 январе–июне 2016 г., но на 10% превысил среднероссийский показатель (23,1).
Территория Самарской области расположена в зоне действия природных очагов клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, лихорадки западного Нила, бешенства, туляремии, лептоспироза. За шесть месяцев зарегистрировано три случая заболевания клещевым боррелиозом и четыре случая лептоспироза.
Как сообщают в Роспотребнадзоре, эпидемиологическая ситуация в Самарской области оценивалась как обычная.
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!