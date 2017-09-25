В Самаре на ул. Сергея Лазо нетрезвый водитель Lada Priora насмерть сбил пешехода

В ночь на воскресенье, 24 сентября, водитель Lada Priora насмерть сбил пешехода на ул. Сергея Лазо в Самаре, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Отделении пропаганды БДД горотдела ГИБДД.

По предварительным данным полицейских, в 1:50 29-летний водитель, ехавший со стороны ул. Ногина в направлении ул. Симферопольской, сбил 35-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.

Пешеход от полученных травм скончался, а водитель уехал с места происшествия. Но потом был установлен и задержан сотрудниками полиции.

В ОГИБДД Самары уточняют, что водитель находился в нетрезвом состоянии.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.