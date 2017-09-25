В Самаре на ул. Сергея Лазо нетрезвый водитель Lada Priora насмерть сбил пешехода

В ночь на воскресенье, 24 сентября, водитель Lada Priora насмерть сбил пешехода на ул. Сергея Лазо в Самаре, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Отделении пропаганды БДД горотдела ГИБДД.
По предварительным данным полицейских, в 1:50 29-летний водитель, ехавший со стороны ул. Ногина в направлении ул. Симферопольской, сбил 35-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.
Пешеход от полученных травм скончался, а водитель уехал с места происшествия. Но потом был установлен и задержан сотрудниками полиции.
В ОГИБДД Самары уточняют, что водитель находился в нетрезвом состоянии.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше