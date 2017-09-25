Как выбрать стоматологическую клинику

Когда у человека острая боль, проблема выбора стоматологической клиники не стоит - он идет в ближайшую. И если даже такой сигнал не заставляет подумать о своем здоровье, это повторяется с устойчивой периодичностью. А ведь может быть совсем иначе. Но только в том случае, если ответственно отнестись к здоровью зубов и выбору стоматологической клиники.
О профилактике заболеваний зубов и ротовой полости написаны тысячи статей. Но "работать" в нашем сознании они начинают только тогда, когда здоровье включается в число жизненно важных приоритетов. И только на этом этапе возникает вопрос: как выбрать клинику?
Сегодня при всем богатстве выбора не в каждой есть то, что позволит не только решить вдруг возникшую проблему, но и всерьез заняться профилактикой, словом, найти "своего" врача, "свою" клинику. Здоровье зубов потерять легко, а вернуть бывает невозможно.
"Сегодня врач-стоматолог - это не просто дантист, - говорит основатель и директор клиники "Сентябрь" Ирина Ганжа. - Ведь болезни зубов, десен, языка, слизистой оболочки проходят не изолированно от всего организма. Поэтому врачи нашей клиники подходят к стоматологическому здоровью пациентов с учетом этих связей, общего состояния человека". В самом названии клиники - "Сентябрь" (по старому стилю это означает новолетие) - заложена ее миссия - обновление. Это касается внедрения в практику всего лучшего и самого передового ради полного стоматологического здоровья пациентов.
"Историю" ваших зубов лучше доверить одной клинике, одному врачу. Выбирая клинику, обратите внимание, какие программы по профилактике заболеваний у них есть. "В нашей клинике, - продолжает Ирина Ганжа, - разработана специализированная программа, позволяющая предупредить заболевания зубов у детей еще до их рождения - с ранних сроков беременности мамы. Ведь кариозные процессы могут привести к обострению хронических тонзиллитов, пиелонефритов, ревматизма и т.д., что впоследствии может отразиться на здоровье малыша. Полная санация полости рта беременной женщины включает устранение всех хронических и воспалительных процессов в зубах и деснах".
Регулярные осмотры у врача-стоматолога в рамках программ профилактики позволят диагностировать заболевание в начальной стадии. Понятно, что в таком случае можно существенно сэкономить на лечении зубов.
При выборе клинике важно, чтобы врачи относились к стоматологическим проблемам пациента бережно и честно: только в этом случае можно говорить о доверительных отношениях, без которых не достичь хороших результатов лечения.
"В нашей клинике благодаря индивидуальному подходу к каждому пациенту врачам удается найти оптимальные варианты профилактики и лечения, - считает Ирина Ганжа. - У нас есть все средства для предупреждения стоматологических заболеваний. Мы обеспечиваем комфортный прием, обучаем гигиене полости рта, подбираем средства". Специалисты клиники "Сентябрь" постоянно совершенствуются, проходя различные тренинги и мастер-классы, посещая симпозиумы и семинары как в России, так и за рубежом.
Стоматологическая клиника должна иметь удобный, информационно насыщенный сайт. Здесь должна быть размещена информация о специалистах и их квалификации. Стоматологическая клиника, стремящаяся оказывать максимально широкий спектр услуг, просто обязана быть укомплектованной полным штатом квалифицированных узких специалистов, включая терапевта, хирурга, пародонтолога, ортодонта и т.д. Современное диагностическое, лечебное оборудование, использование новейших технологий квалифицированными специалистами - гарантия качественного и безопасного лечения. Отсутствие даже одного из перечисленных аспектов может не оправдать ожиданий и привести либо к неточной диагностике, либо к неполному лечению и созданию новых проблем.
Признаком солидности клиники является наличие администратора, который готов ответить на все ваши вопросы. А если вы узнали о клинике по "сарафанному радио", будет полезно обратить внимание на то, насколько человек, порекомендовавший вам клинику, похож на вас стилем жизни и образом мышления.
Если в клинике принимают не только взрослых, но и детей, то она заслуживает особого доверия. Получить лицензию на стоматологические услуги для детей чрезвычайно сложно из-за жестких требований лицензирующих организаций.
Главное при выборе своей клиники - не терять ощущения, что вы с врачом - два равноправных партнера. Идеальный вариант - когда вы не считаете, что врач - "вершитель вашей судьбы", а врач, в свою очередь, не считает, что имеет дело с "заказчиком, который всегда прав".
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Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!