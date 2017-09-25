Как выбрать стоматологическую клинику

Когда у человека острая боль, проблема выбора стоматологической клиники не стоит - он идет в ближайшую. И если даже такой сигнал не заставляет подумать о своем здоровье, это повторяется с устойчивой периодичностью. А ведь может быть совсем иначе. Но только в том случае, если ответственно отнестись к здоровью зубов и выбору стоматологической клиники.

О профилактике заболеваний зубов и ротовой полости написаны тысячи статей. Но "работать" в нашем сознании они начинают только тогда, когда здоровье включается в число жизненно важных приоритетов. И только на этом этапе возникает вопрос: как выбрать клинику?

Сегодня при всем богатстве выбора не в каждой есть то, что позволит не только решить вдруг возникшую проблему, но и всерьез заняться профилактикой, словом, найти "своего" врача, "свою" клинику. Здоровье зубов потерять легко, а вернуть бывает невозможно.

"Сегодня врач-стоматолог - это не просто дантист, - говорит основатель и директор клиники "Сентябрь" Ирина Ганжа. - Ведь болезни зубов, десен, языка, слизистой оболочки проходят не изолированно от всего организма. Поэтому врачи нашей клиники подходят к стоматологическому здоровью пациентов с учетом этих связей, общего состояния человека". В самом названии клиники - "Сентябрь" (по старому стилю это означает новолетие) - заложена ее миссия - обновление. Это касается внедрения в практику всего лучшего и самого передового ради полного стоматологического здоровья пациентов.

Кабинет стоматолога общей практики

"Историю" ваших зубов лучше доверить одной клинике, одному врачу. Выбирая клинику, обратите внимание, какие программы по профилактике заболеваний у них есть. "В нашей клинике, - продолжает Ирина Ганжа, - разработана специализированная программа, позволяющая предупредить заболевания зубов у детей еще до их рождения - с ранних сроков беременности мамы. Ведь кариозные процессы могут привести к обострению хронических тонзиллитов, пиелонефритов, ревматизма и т.д., что впоследствии может отразиться на здоровье малыша. Полная санация полости рта беременной женщины включает устранение всех хронических и воспалительных процессов в зубах и деснах".

Регулярные осмотры у врача-стоматолога в рамках программ профилактики позволят диагностировать заболевание в начальной стадии. Понятно, что в таком случае можно существенно сэкономить на лечении зубов.

При выборе клинике важно, чтобы врачи относились к стоматологическим проблемам пациента бережно и честно: только в этом случае можно говорить о доверительных отношениях, без которых не достичь хороших результатов лечения.

Рентген-кабинет

"В нашей клинике благодаря индивидуальному подходу к каждому пациенту врачам удается найти оптимальные варианты профилактики и лечения, - считает Ирина Ганжа. - У нас есть все средства для предупреждения стоматологических заболеваний. Мы обеспечиваем комфортный прием, обучаем гигиене полости рта, подбираем средства". Специалисты клиники "Сентябрь" постоянно совершенствуются, проходя различные тренинги и мастер-классы, посещая симпозиумы и семинары как в России, так и за рубежом.

Стоматологическая клиника должна иметь удобный, информационно насыщенный сайт. Здесь должна быть размещена информация о специалистах и их квалификации. Стоматологическая клиника, стремящаяся оказывать максимально широкий спектр услуг, просто обязана быть укомплектованной полным штатом квалифицированных узких специалистов, включая терапевта, хирурга, пародонтолога, ортодонта и т.д. Современное диагностическое, лечебное оборудование, использование новейших технологий квалифицированными специалистами - гарантия качественного и безопасного лечения. Отсутствие даже одного из перечисленных аспектов может не оправдать ожиданий и привести либо к неточной диагностике, либо к неполному лечению и созданию новых проблем.

Признаком солидности клиники является наличие администратора, который готов ответить на все ваши вопросы. А если вы узнали о клинике по "сарафанному радио", будет полезно обратить внимание на то, насколько человек, порекомендовавший вам клинику, похож на вас стилем жизни и образом мышления.

Если в клинике принимают не только взрослых, но и детей, то она заслуживает особого доверия. Получить лицензию на стоматологические услуги для детей чрезвычайно сложно из-за жестких требований лицензирующих организаций.

Рецепция

Главное при выборе своей клиники - не терять ощущения, что вы с врачом - два равноправных партнера. Идеальный вариант - когда вы не считаете, что врач - "вершитель вашей судьбы", а врач, в свою очередь, не считает, что имеет дело с "заказчиком, который всегда прав".

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