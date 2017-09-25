В Самаре заключат концессионное соглашение о создании снегоплавильной станции

Администрация Самары опубликовала постановление о заключении концессионного соглашения по созданию снегоплавильной станции с локальными очистными сооружениями на территории Самары с ООО "СПК". Компания стала единственным участником конкурса.

Напомним, ранее в горадминистрации сообщили, что снегоплавильная станция производительностью 150 т в час в рамках концессионного соглашения может быть построена уже в 2017 году.

Еще одну станцию хотят построить за счет средств инвестора - она будет обслуживать Кировский, Советский, Промышленный и Октябрьский районы.

Появление этих объектов в городе, по мнению городских властей, позволит ускорить вывоз снега с самарских улиц.