Вопросы перепланировки жилья и ИЖС будут решаться на уровне районов

С сентября 2017 года в рамках реформы местного самоуправления часть полномочий, ранее осуществляемых департаментом градостроительства Самары, передана на уровень внутригородских районов.

В частности, на уровне районов будут решаться вопросы переустройства, перепланировки жилья и индивидуального жилищного строительства.

Как отмечают в департаменте информполитики Самары, в то же время департамент градостроительства продолжает прием документов по ряду муниципальных услуг.

Так, городские власти продолжат выдавать градостроительные планы земельных участков для проектирования объектов капитального строительства, разрешения на строительство, заключать соглашения на установление сервитутов и предоставлять земельные участки льготным категориям без торгов.

Для удобства горожан в профильном департаменте организована "горячая линия": 8 (846) 242-32-93, 8 (846) 242-52-14. Время ее работы: с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30.