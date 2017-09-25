Вопросы перепланировки жилья и ИЖС будут решаться на уровне районов

С сентября 2017 года в рамках реформы местного самоуправления часть полномочий, ранее осуществляемых департаментом градостроительства Самары, передана на уровень внутригородских районов.
В частности, на уровне районов будут решаться вопросы переустройства, перепланировки жилья и индивидуального жилищного строительства.
Как отмечают в департаменте информполитики Самары, в то же время департамент градостроительства продолжает прием документов по ряду муниципальных услуг.
Так, городские власти продолжат выдавать градостроительные планы земельных участков для проектирования объектов капитального строительства, разрешения на строительство, заключать соглашения на установление сервитутов и предоставлять земельные участки льготным категориям без торгов.
Для удобства горожан в профильном департаменте организована "горячая линия": 8 (846) 242-32-93, 8 (846) 242-52-14. Время ее работы: с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30.
Последние комментарии
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
Очевидно, что данные дела рассматривали или узаконивали в пользу преступников такие выдающиеся судьи Самарского облсуда как Мартемьянова, Пиякова и др. Наверное в очередной раз хихикали, перешептывались, не слушая участников процесса. Подтасовали и фальсифицировали протоколы, игнорировали доказательства, чтобы принять заведомо неправосудное решение. А такие уникальные судьи президиума Самарского облсуда как Холодилина, Пинчук и др. очевидно ставили свои подписи под бессвязными обрезками различных несвязанных между собой кусков текстов, чтобы покрыть лживых и бесчестных судей. И все это именем правового государства РФ.
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html