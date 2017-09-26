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Суды Происшествия

Гендиректор "Меты" Николай Мартынов, осужденный за хищение при закупке ФСИН браслетов, выйдет по УДО

МОСКВА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Преображенский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство предпринимателя Николая Мартынова, осужденного на 3 года и 8 месяцев колонии общего режима за совершение мошенничества в особо крупном размере при закупке средств электронного контроля для нужд ФСИН России, об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщает РАПСИ.

Напомним, уголовное дело в отношении Мартынова было выделено в отдельное производство из большого дела о хищениях в ФСИН и рассматривалось в особом порядке. Бизнесмен полностью признал свою вину и пошел на сделку со следствием, а также заявил о готовности компенсировать ущерб государству путем поставки семи тысяч новых комплектов контрольных электронных браслетов.

Следствием и судом установлено, что в 2010-2012 годах Мартынов, действуя в составе организованной преступной группы, мошенническим путем похитил более 1,2 млрд руб., которые были выделены Федеральной службе исполнения наказаний из бюджета для обеспечения ведомства системами электронного контроля. Однако закупка этих систем была проведена по ценам, завышенным в несколько раз. Так, стационарное контрольное устройство стоимостью 19 тыс. руб. закупалось за 108 тыс. руб., а мобильное вместо тех же 19 тыс. руб. - по цене 128 тысяч рублей.

Гид потребителя

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