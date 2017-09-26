Один из обгоревших во время конфликта в Богатом дал показания

В с. Богатое продолжается проверка по факту госпитализации с тяжелыми ожогами мужчины и девушки 17 сентября.
Как сообщили Волга Ньюс в прокуратуре Богатовского района, один из пострадавших, мужчина, уже пришел в себя и дал показания.
По предварительным данным, могло произойти следующее. У мужчины дома вспыхнул конфликт. После этого он взял зажигалку и канистру с горючей жидкостью и вышел во двор. Горючую жидкость он стал разливать, а зажигалка оставалась в его руке. В это время девушка подбежала и стала отнимать у него канистру. Пара упала на траву, зажигалка выпала из руки мужчины и случайно чиркнула. Тогда-то и случилось возгорание. Мужчина и девушка получили сильные ожоги.
Сейчас известно, что есть два очевидца ЧП. Окончательная картина произошедшего будет восстановлена после опроса всех, кто был свидетелем или участником происшествия. Тогда же будет решен вопрос о возбуждении или невозбуждении уголовного дела.
Последние комментарии
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?
Данные можно собрать. С удовольствием поделюсь.
3 раз квартира горит. Живет нарик. Лечить без его согласия нельзя. Второй раз собирали подписи для коллективного заявления (жилец под ним собирал, не выдержали - переехали) - говорят отказали. Квартира на его отца записана. Пока кто нибудь не погибнет, меры похоже принимать не будут. Живу на три этажа выше, огонь не доставал, но жар достал - поплавило и покоробило несущую пластиковую раму, потрескался стеклопакет. За несколько минут пока не было в комнате - прокоптило. Надо переклеивать обои, перекрашивать потолок. Теперь вопрос - какого автоматом дело не заводят.
Ерунда какая-то. по акту пожарного осмотра источник возгорания прописан минвата, дым кстати характерный больше для неё. пенопласт современный не тлеет даже.
Давно хотел высказаться на эту тему. Как можно было наш цех с потенциально пожароопасным материалом утеплять минватой? класс горючести наших продуктов Г4, т.е. пожароопасны, минваты - Г3, т.е. поддерживает и распространяет горение. Не стали брать материал с антипиреновыми присадки, тот же ППС, вот и итог