Один из обгоревших во время конфликта в Богатом дал показания

В с. Богатое продолжается проверка по факту госпитализации с тяжелыми ожогами мужчины и девушки 17 сентября.

Как сообщили Волга Ньюс в прокуратуре Богатовского района, один из пострадавших, мужчина, уже пришел в себя и дал показания.

По предварительным данным, могло произойти следующее. У мужчины дома вспыхнул конфликт. После этого он взял зажигалку и канистру с горючей жидкостью и вышел во двор. Горючую жидкость он стал разливать, а зажигалка оставалась в его руке. В это время девушка подбежала и стала отнимать у него канистру. Пара упала на траву, зажигалка выпала из руки мужчины и случайно чиркнула. Тогда-то и случилось возгорание. Мужчина и девушка получили сильные ожоги.

Сейчас известно, что есть два очевидца ЧП. Окончательная картина произошедшего будет восстановлена после опроса всех, кто был свидетелем или участником происшествия. Тогда же будет решен вопрос о возбуждении или невозбуждении уголовного дела.