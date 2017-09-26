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Суды Происшествия

Убийца, вырезавший зубы у жертвы, добился смягчения наказания

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 сентября, в Самарском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение Новокуйбышевского горсуда о сокращении Григорию Калмычеву срока наказания в связи с изменением законодательства.

По ходатайству осужденного уроженца с. Екатериновка Красноярского района суд второй инстанции снизил ему срок на два месяца. Об этом сообщила пресс-секретарь облсуда Татьяна Грачева.

В конце 2005 г. мужчину осудили за шесть убийств, совершенных в течение нескольких лет и остававшихся нераскрытыми до декабря 2004 года. Тогда его задержали по подозрению в убийстве, и он написал явку с повинной.

Как было установлено в суде, Калмычев убивал жертв большей частью во время ссор, причиной которых мог стать банальный отказ угостить его сигаретой. Орудовал он тем, что попадалось под руку. Одного бомжа в подвале он отправил на тот свет, ударив по голове аккумулятором. Другого оппонента забил гвоздодером и после того, как тот перестал подавать признаки жизни, вырезал у него изо рта зубы, показавшиеся убийце золотыми. Не брезговал Калмычев и присвоением одежды, снятой с погибших от его рук.

Психиатры признали его вменяемым, и областной суд приговорил мужчину к 28 годам лишения свободы с отбыванием первого десятилетия в тюрьме.

Калмычев обжаловал приговор, заявив, что три убийства милиционеры заставили его взять на себя. Но Верховный Суд не принял этих доводов, хотя снизил срок до 22 с половиной лет, исправляя процессуальную ошибку первой инстанции.

Сейчас Калмычев отбывает срок в колонии строгого режима в Новокуйбышевске.

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