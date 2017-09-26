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Зенитчики ЦВО на учении выполнили боевые стрельбы В Самарской области готовятся к началу осенней призывной кампании Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика Под Самарой начались учения спецназа Снайперы провели учения в Самарской области

Армия Общество

Зенитчики ЦВО на учении выполнили боевые стрельбы

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Соединение противовоздушной обороны Центрального военного округа, дислоцированное в регионах Поволжья, поднято по тревоге в рамках учений. В высшую степень приведено около 2 тыс. специалистов ПВО.

В течение трех дней они отработают различные задачи по отражению воздушной атаки противника на критически важные объекты в нескольких регионах Поволжья. Военнослужащие проведут электронные пуски ракет для отражения одиночных, групповых и массированных атак противника.  

Зенитчики ЦВО, как сообщает пресс-служба округа, также провели боевые стрельбы из новых зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" на полигоне Ашулук. Расчеты комплексов выполнили одиночные, групповые и массированные стрельбы по маневрирующим мишеням, которые обозначали крылатые ракеты и авиацию условного противника.

Огневые задачи решались днем и ночью. Особое внимание уделялось моделированию реальной боевой обстановки, в ходе которого противник применял средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, новую технику зенитчики получили на вооружение в середине сентября. К месту постоянной дислокации в Поволжье они прибудут в начале октября. ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке. Боевые возможности комплексов обеспечивают поражение любых типов пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения.

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Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

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