Зенитчики ЦВО на учении выполнили боевые стрельбы

Соединение противовоздушной обороны Центрального военного округа, дислоцированное в регионах Поволжья, поднято по тревоге в рамках учений. В высшую степень приведено около 2 тыс. специалистов ПВО.
В течение трех дней они отработают различные задачи по отражению воздушной атаки противника на критически важные объекты в нескольких регионах Поволжья. Военнослужащие проведут электронные пуски ракет для отражения одиночных, групповых и массированных атак противника.
Зенитчики ЦВО, как сообщает пресс-служба округа, также провели боевые стрельбы из новых зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" на полигоне Ашулук. Расчеты комплексов выполнили одиночные, групповые и массированные стрельбы по маневрирующим мишеням, которые обозначали крылатые ракеты и авиацию условного противника.
Огневые задачи решались днем и ночью. Особое внимание уделялось моделированию реальной боевой обстановки, в ходе которого противник применял средства радиоэлектронной борьбы.
Напомним, новую технику зенитчики получили на вооружение в середине сентября. К месту постоянной дислокации в Поволжье они прибудут в начале октября. ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке. Боевые возможности комплексов обеспечивают поражение любых типов пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения.
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