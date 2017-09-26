В правительстве Самарской области произошли новые кадровые назначения

Распоряжением губернатора Самарской области от 22 сентября Сергей Андреев назначен на должность заместителя председателя правительства Самарской области.

К сфере управления и деятельности Сергея Андреева будут относиться вопросы организации и функционирования территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти".

Напомним, с марта 2012 г. Андреев занимал пост мэра Тольятти. Его полномочия истекли весной этого года.