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Облправительство Власть и политика

В правительстве Самарской области произошли новые кадровые назначения

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Распоряжением губернатора Самарской области от 22 сентября Сергей Андреев назначен на должность заместителя председателя правительства Самарской области.

К сфере управления и деятельности Сергея Андреева будут относиться вопросы организации и функционирования территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти".

Напомним, с марта 2012 г. Андреев занимал пост мэра Тольятти. Его полномочия истекли весной этого года.

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