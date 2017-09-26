В правительстве Самарской области произошли новые кадровые назначения

Распоряжением губернатора Самарской области от 22 сентября Сергей Андреев назначен на должность заместителя председателя правительства Самарской области.
К сфере управления и деятельности Сергея Андреева будут относиться вопросы организации и функционирования территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти".
Напомним, с марта 2012 г. Андреев занимал пост мэра Тольятти. Его полномочия истекли весной этого года.
Последние комментарии
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
Интересно
Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.