В Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина призеров форума "iВолга" научили управлять космическим кораблем

В пятницу, 22 сентября, призеры молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга" посетили Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина (ЦПК) в Москве. Ребята прибыли в столицу страны на экскурсию, посвященную истории освоения космоса.

Центр подготовки космонавтов расположен на территории Звездного городка, в котором проживает 6,5 тыс. человек. В основном местные жители являются сотрудниками центра.

ЦПК был создан в 1960 году. В то же время сюда прибыла первая группа кандидатов на космический полет. В нее вошли шесть космонавтов: Юрий Гагарин, Герман Титов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский. Уже через год, 12 апреля, состоялся старт первого в мире пилотируемого космического корабля с Юрием Гагариным на борту.

Сегодня центр представляет собой комплекс из нескольких зданий, в каждом из которых размещается один из тренажеров. Подготовка космонавтов состоит из нескольких этапов. Первый этап - общекосмическая подготовка, во время которой кандидаты приобретают основные навыки профессии. Потом начинается работа в составе групп по специализации, далее - в составе экипажей к конкретному полету. Как правило, процесс подготовки начинается за десять лет до полета.

На каждом этапе с космонавтами работают разные инструкторы и тренеры, но всех их объединяет общая цель - подготовить человека к полету в космос.

В ходе экскурсии ребята посетили научное управление ЦПК. Здесь космонавтов обучают проводить различные научные эксперименты, а также учат навыкам выживания. Это необходимо в случае, если космонавты во время возвращения на Землю отклонились от курса и оказались в непростых погодных условиях.

Участники экскурсии своими глазами смогли увидеть комплекс макетов модулей орбитальной станции "Мир", изучили комплект для выживания, а также рацион космонавтов.

Кульминацией посещения ЦПК стало обучение на специализированных тренажерах: это "Виртуальный транспортный космический корабль "Союз-ТМА" и реконфигурируемый процедурный тренажер самолетов и вертолетов.

Благодаря современной технике каждый участник делегации смог попрактиковаться в стыковке космического корабля с МКС и на время стать пилотом вертолета.

В завершение дня призеры "iВолги" отправились в Московский планетарий. "Я очень долго ждал этой поездки. Было очень интересно проводить здесь время. Космос - это выход за планетарный масштаб. Необходимо это направление развивать и дальше.

За два дня мы познакомились со многими интересными людьми. Организаторы создали для нас очень увлекательную поездку", - поделился впечатлениями Григорий Задворнов из Ульяновской области.

На "iВолге" молодой человек защитил проект "Ностальгия" Это фестиваль, посвященный истории СССР. "Проект был успешно реализован. Мы берем лучшее из советских времен и показываем на тематических площадках: кино, музыка, площадка, посвященная пионерам, и многое другое", - рассказал молодой человек.

"Поездка на меня произвела очень большое впечатление. Я еще в детстве мечтал побывать в Звездном городке, чтобы своими глазами увидеть место, где тренируются космонавты. И было очень интересно поработать с тренажерами", - поделился впечатлениями Сергей Заика из Самарской области.

На "iВолге" молодой человек представил проект, посвященный популяризации жилищно-коммунальной сферы в городе. "В рамках проекта мы работаем на просвещение молодого поколения в сфере ЖКХ и доносим различные нюансы в доступной и простой форме", - рассказал Сергей.

Напомним, поездкой в столицу поощрены авторы лучших проектов, представленных на окружном форуме "iВолга", который проходит под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича. В составе делегации - ребята из республик Татарстан, Чувашия и Удмуртия, Пермского края, Кировской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областей.