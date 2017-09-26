В Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина призеров форума "iВолга" научили управлять космическим кораблем

В пятницу, 22 сентября, призеры молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга" посетили Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина (ЦПК) в Москве. Ребята прибыли в столицу страны на экскурсию, посвященную истории освоения космоса.
Центр подготовки космонавтов расположен на территории Звездного городка, в котором проживает 6,5 тыс. человек. В основном местные жители являются сотрудниками центра.
ЦПК был создан в 1960 году. В то же время сюда прибыла первая группа кандидатов на космический полет. В нее вошли шесть космонавтов: Юрий Гагарин, Герман Титов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский. Уже через год, 12 апреля, состоялся старт первого в мире пилотируемого космического корабля с Юрием Гагариным на борту.
Сегодня центр представляет собой комплекс из нескольких зданий, в каждом из которых размещается один из тренажеров. Подготовка космонавтов состоит из нескольких этапов. Первый этап - общекосмическая подготовка, во время которой кандидаты приобретают основные навыки профессии. Потом начинается работа в составе групп по специализации, далее - в составе экипажей к конкретному полету. Как правило, процесс подготовки начинается за десять лет до полета.
На каждом этапе с космонавтами работают разные инструкторы и тренеры, но всех их объединяет общая цель - подготовить человека к полету в космос.
В ходе экскурсии ребята посетили научное управление ЦПК. Здесь космонавтов обучают проводить различные научные эксперименты, а также учат навыкам выживания. Это необходимо в случае, если космонавты во время возвращения на Землю отклонились от курса и оказались в непростых погодных условиях.
Участники экскурсии своими глазами смогли увидеть комплекс макетов модулей орбитальной станции "Мир", изучили комплект для выживания, а также рацион космонавтов.
Кульминацией посещения ЦПК стало обучение на специализированных тренажерах: это "Виртуальный транспортный космический корабль "Союз-ТМА" и реконфигурируемый процедурный тренажер самолетов и вертолетов.
Благодаря современной технике каждый участник делегации смог попрактиковаться в стыковке космического корабля с МКС и на время стать пилотом вертолета.
В завершение дня призеры "iВолги" отправились в Московский планетарий. "Я очень долго ждал этой поездки. Было очень интересно проводить здесь время. Космос - это выход за планетарный масштаб. Необходимо это направление развивать и дальше.
За два дня мы познакомились со многими интересными людьми. Организаторы создали для нас очень увлекательную поездку", - поделился впечатлениями Григорий Задворнов из Ульяновской области.
На "iВолге" молодой человек защитил проект "Ностальгия" Это фестиваль, посвященный истории СССР. "Проект был успешно реализован. Мы берем лучшее из советских времен и показываем на тематических площадках: кино, музыка, площадка, посвященная пионерам, и многое другое", - рассказал молодой человек.
"Поездка на меня произвела очень большое впечатление. Я еще в детстве мечтал побывать в Звездном городке, чтобы своими глазами увидеть место, где тренируются космонавты. И было очень интересно поработать с тренажерами", - поделился впечатлениями Сергей Заика из Самарской области.
На "iВолге" молодой человек представил проект, посвященный популяризации жилищно-коммунальной сферы в городе. "В рамках проекта мы работаем на просвещение молодого поколения в сфере ЖКХ и доносим различные нюансы в доступной и простой форме", - рассказал Сергей.
Напомним, поездкой в столицу поощрены авторы лучших проектов, представленных на окружном форуме "iВолга", который проходит под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича. В составе делегации - ребята из республик Татарстан, Чувашия и Удмуртия, Пермского края, Кировской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областей.
Последние комментарии
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
Очевидно, что данные дела рассматривали или узаконивали в пользу преступников такие выдающиеся судьи Самарского облсуда как Мартемьянова, Пиякова и др. Наверное в очередной раз хихикали, перешептывались, не слушая участников процесса. Подтасовали и фальсифицировали протоколы, игнорировали доказательства, чтобы принять заведомо неправосудное решение. А такие уникальные судьи президиума Самарского облсуда как Холодилина, Пинчук и др. очевидно ставили свои подписи под бессвязными обрезками различных несвязанных между собой кусков текстов, чтобы покрыть лживых и бесчестных судей. И все это именем правового государства РФ.
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html