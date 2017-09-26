В Советском райсуде начались слушания по делу группировки, торговавшей наркотиками

В Советском райсуде Самара состоялись предварительные слушания по делу организованной группы, которая занималась распространением наркотиков. На скамье подсудимых оказались восемь человек, сообщает прокуратура Самары.
Их обвиняют в организации и участие в преступном сообществе, покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере в составе организованной группы, а также легализации денег, приобретенных в результате совершения преступления в особо крупном размере.
На предварительном слушании было заявлено ходатайство о возврате дела на доследование, однако суд не нашел оснований для этого и назначил первое заседание на 4 октября 2017 года. Во время слушания также выяснилось, что у одного из обвиняемых есть серьезные проблемы со здоровьем, в связи с чем его могут перевести в лечебно-исправительное учреждение.
Напомним, во время следствия было установлено, что с января 2015 г. судимый за незаконное хранение наркотиков гражданин Таджикистана Фатхидин Зияев проживал в Самарской области, не работал и не имел легального источника дохода. Он организовал преступную группу, в которую входили Александр Рахманов, Кристина Загаринская, Антон Федотов, Андрей Кожокарь, Антон Платонов, Александр Петров и Вячеслав Дубков.
Зияев разработал схему незаконного сбыта наркотиков бесконтактным способом, организовал тайники в Самаре, а затем наладил сбыт запрещенных веществ в исправительных учреждениях Самарской и Оренбургской областей.
Зияев в преступные планы также посвятил свою супругу, она стала руководителем структурных подразделений, входящих в состав ОПГ.
С января 2015 г. по сентябрь 2015 г. супруги вовлекли в преступное сообщество не менее 11 лиц, в том числе отбывающих наказание в исправительных учреждениях в Самарской и Оренбургской областях. Их "подчиненные" приобретали, перевозили, фасовали, хранили и сбывали наркотики. Всего за этот период участники ОПГ совершили 17 преступлений.
В октябре 2015 г. преступную группу раскрыли сотрудники полиции. Незаконная деятельность принесла Зияевым и их преступной группе не менее 24,5 млн рублей. Супруги совершали с этими деньгами различные финансовые операции, чтобы легализовать их.
Последние комментарии
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?