В Советском райсуде начались слушания по делу группировки, торговавшей наркотиками

В Советском райсуде Самара состоялись предварительные слушания по делу организованной группы, которая занималась распространением наркотиков. На скамье подсудимых оказались восемь человек, сообщает прокуратура Самары.

Их обвиняют в организации и участие в преступном сообществе, покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере в составе организованной группы, а также легализации денег, приобретенных в результате совершения преступления в особо крупном размере.

На предварительном слушании было заявлено ходатайство о возврате дела на доследование, однако суд не нашел оснований для этого и назначил первое заседание на 4 октября 2017 года. Во время слушания также выяснилось, что у одного из обвиняемых есть серьезные проблемы со здоровьем, в связи с чем его могут перевести в лечебно-исправительное учреждение.

Напомним, во время следствия было установлено, что с января 2015 г. судимый за незаконное хранение наркотиков гражданин Таджикистана Фатхидин Зияев проживал в Самарской области, не работал и не имел легального источника дохода. Он организовал преступную группу, в которую входили Александр Рахманов, Кристина Загаринская, Антон Федотов, Андрей Кожокарь, Антон Платонов, Александр Петров и Вячеслав Дубков.

Зияев разработал схему незаконного сбыта наркотиков бесконтактным способом, организовал тайники в Самаре, а затем наладил сбыт запрещенных веществ в исправительных учреждениях Самарской и Оренбургской областей.

Зияев в преступные планы также посвятил свою супругу, она стала руководителем структурных подразделений, входящих в состав ОПГ.

С января 2015 г. по сентябрь 2015 г. супруги вовлекли в преступное сообщество не менее 11 лиц, в том числе отбывающих наказание в исправительных учреждениях в Самарской и Оренбургской областях. Их "подчиненные" приобретали, перевозили, фасовали, хранили и сбывали наркотики. Всего за этот период участники ОПГ совершили 17 преступлений.

В октябре 2015 г. преступную группу раскрыли сотрудники полиции. Незаконная деятельность принесла Зияевым и их преступной группе не менее 24,5 млн рублей. Супруги совершали с этими деньгами различные финансовые операции, чтобы легализовать их.