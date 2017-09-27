Все сообщения о заминированиях административных зданий в Тольятти оказались ложными

Во вторник, 26 сентября, в отдел полиции Тольятти поступило несколько анонимных сообщений об обнаружении подозрительных предметов в нескольких административных зданиях, сообщил корреспонденту Волга Ньюс начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Самарской области Сергей Гольдштейн.
Как рассказал Сергей Гольдштейн, все здания были обследованы с помощью специальной техники. Ничего подозрительного обнаружено не было.
По факту случившегося проводится проверка. Полицейские устанавливают личность звонившего.
Напомним, из-за сообщений о заложенных бомбах в Тольятти проводилась эвакуация из приблизительно 20 торговых центров.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат