Все сообщения о заминированиях административных зданий в Тольятти оказались ложными

Во вторник, 26 сентября, в отдел полиции Тольятти поступило несколько анонимных сообщений об обнаружении подозрительных предметов в нескольких административных зданиях, сообщил корреспонденту Волга Ньюс начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Как рассказал Сергей Гольдштейн, все здания были обследованы с помощью специальной техники. Ничего подозрительного обнаружено не было.

По факту случившегося проводится проверка. Полицейские устанавливают личность звонившего.

Напомним, из-за сообщений о заложенных бомбах в Тольятти проводилась эвакуация из приблизительно 20 торговых центров.