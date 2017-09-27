Дмитрий Азаров принял участие в заседании Самарской губернской думы

В среду, 27 сентября, врио губернатора Дмитрий Азаров принимает участие в пленарном заседании Самарской губернской думы. Это первое заседание осенней сессии и первое для Дмитрия Азарова в должности врио губернатора. В работе также участвуют представители областного кабинета министров.
В начале заседания глава региона обратился к депутатам. "Я рад тому, что с большинством из вас мы знакомы лично, это дает возможность сегодня разговаривать о совместной работе, и нет необходимости тратить время на взаимные представления. На этом этапе это очень важно для принятия ключевых решений", - сказал Дмитрий Азаров.
Врио губернатора выразил уверенность, что слаженная работа регионального правительства и губернской думы, которая уже давно стала традицией, позволит достичь эффективных решений, принятых в интересах жителей Самарской области.
Дмитрий Азаров напомнил, что им и депутатами накоплен большой опыт взаимодействия. "Буквально 2,5 недели назад мы с Виктором Федоровичем (Сазоновым, председателем губернской думы. - Прим. ред.) обсудили планы работы на осеннюю сессию Федерального собрания и Самарской губернской думы. Мы договорились о координации законотворческой деятельности федерального собрания и губдумы", - сообщил врио губернатора.
Руководитель области обратил внимание на тот факт, что Самарская губернская дума - одна из самых результативных по принятию законодательных инициатив на федеральном уровне среди всех законодательных собраний российских регионов.
"Оценка деятельности губдумы в федеральном парламенте очень высока. Когда приходит инициатива из Самары, понятно, что эта инициатива своевременна, актуальна, проработана и готова к принятию. Конечно, это подчеркивает ваш профессионализм и ваше точное соответствие запросам жителей", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Врио губернатора обратился и к членам регионального кабмина: "У меня не было возможности увидеться со всеми коллегами по областному правительству, встретились не со всеми министрами. Я рад, что мы впервые вместе собираемся единой командой здесь, в стенах Самарской губернской думы".
Дмитрий Азаров подчеркнул, что исполнительная власть региона должна сохранить рабочий ритм, четко следовать тем решениям, которые были приняты в бюджете Самарской области.
"По целому ряду направлений мы должны ускорить темп. Мы с Александром Петровичем (Нефедовым, врио председателя правительства Самарской области. - Прим. Волга Ньюс) это обсуждали. Он проводил совещание по исполнению бюджета, и здесь есть очевидные проблемы", - сказал Дмитрий Азаров.
Особое внимание врио губернатора призвал уделить вопросам подготовки к чемпионату мира по футболу. "Уверен, что та предварительная работа, которая проводится правительством Самарской области в этом направлении, будет пересмотрена и интенсифицирована. Мы преодолеем любые шероховатости в межведомственном взаимодействии, но, конечно, внимание, помощь и поддержка для экстренных решений в губернской думе нам также потребуется", - сказал Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.