Начало отопительного сезона в Самаре намечено на 29 сентября

В конце этой недели в Самаре стартует отопительный сезон. Об этом сообщили в среду, 27 сентября, на пресс-конференции.
По словам заместителя руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Богдана Корчуганова, начать подачу тепла планируют 29 сентября.
"Это позже, чем в прошлом году, — отметил он. — В настоящее время теплоснабжающим организациям рекомендовали включить отопление в школах, больницах и других организациях, где постоянно находятся люди".
Подача тепла осуществляется по графику, который согласован управляющими компаниями и ресурсными организациями. В течение 10 дней после старта отопительного сезона тепло должно появиться во всем жилом фонде.
В целом подготовка к отопительному сезону в регионе идет в плановом порядке. На сегодняшний день готовность жилого фонда Самарской области составляет 99,5%, тепловых сетей — 98,9%, водопроводных сетей — 97,9%, образовательных учреждений — 99%, учреждений культуры — 98,7%, лечебных учреждений — 90%. Отопительный сезон уже начался в девяти муниципальных образованиях, в шести из них тепло подаётся как в учреждения социальной сферы, так и в жилой фонд. Запасы топлива созданы в полном объеме. Подготовлено 806 автономных резервных источников электроснабжения (589 передвижных и 217 стационарных), 669 единиц техники, сформирована 521 аварийно-восстановительная бригада.
Руководитель контрольно-аналитического управления государственной жилищной инспекции Самарской области Елена Тюрина напомнила, что основным документом, подтверждающим готовность дома к зиме, являются паспорта готовности. В настоящее время на портале "Электронное ЖКХ" размещено 87% паспортов.
"После начала отопительного сезона у нас будет работать горячая линия, — добавила Тюрина. — Там будут принимать сообщения о несвоевременном подключении многоквартирных домов к тепловым сетям. Номера телефонов указаны на сайте ГЖИ".
В этом году в Самаре и области проходила масштабная перекладка тепловых сетей. Директор самарского филиала "СамарасбытТ Плюс" Константин Дзюин рассказал, что по сравнению с прошлым годом цифра увеличилась в полтора раза.
"Если в прошлом году переложили 33 км тепловых сетей, то в этом — 53,4 км, — сказал он. — В 2016-м на это было потрачено 405 млн рублей, а в этом году — 1,7 млрд рублей. Цифра очень внушительная. Также восстановили 25 километров теплоизоляции. Мы сделаем все, чтобы отопительный сезон прошел без происшествий".
Запланированный на этот год объем работ завершили еще в августе. Сейчас идут работы на дополнительных объектах — на Ново-Вокзальной, на Карбышева в районе ТЦ "Космопорт", завершаются работы в районе дома № 4 на Советской армии и на улице Алма-Атинской.
"В следующем году у нас будет проходить чемпионат мира и срок ремонтных работ уменьшится, — говорит Дзюин. — Поэтому в этом году мы взяли максимально все, что можем сделать. Все работы с учетом благоустройства планируется завершить к 15–20 октября".
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.