Начало отопительного сезона в Самаре намечено на 29 сентября

В конце этой недели в Самаре стартует отопительный сезон. Об этом сообщили в среду, 27 сентября, на пресс-конференции.

По словам заместителя руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Богдана Корчуганова, начать подачу тепла планируют 29 сентября.

"Это позже, чем в прошлом году, — отметил он. — В настоящее время теплоснабжающим организациям рекомендовали включить отопление в школах, больницах и других организациях, где постоянно находятся люди".

Подача тепла осуществляется по графику, который согласован управляющими компаниями и ресурсными организациями. В течение 10 дней после старта отопительного сезона тепло должно появиться во всем жилом фонде.



В целом подготовка к отопительному сезону в регионе идет в плановом порядке. На сегодняшний день готовность жилого фонда Самарской области составляет 99,5%, тепловых сетей — 98,9%, водопроводных сетей — 97,9%, образовательных учреждений — 99%, учреждений культуры — 98,7%, лечебных учреждений — 90%. Отопительный сезон уже начался в девяти муниципальных образованиях, в шести из них тепло подаётся как в учреждения социальной сферы, так и в жилой фонд. Запасы топлива созданы в полном объеме. Подготовлено 806 автономных резервных источников электроснабжения (589 передвижных и 217 стационарных), 669 единиц техники, сформирована 521 аварийно-восстановительная бригада.



Руководитель контрольно-аналитического управления государственной жилищной инспекции Самарской области Елена Тюрина напомнила, что основным документом, подтверждающим готовность дома к зиме, являются паспорта готовности. В настоящее время на портале "Электронное ЖКХ" размещено 87% паспортов.

"После начала отопительного сезона у нас будет работать горячая линия, — добавила Тюрина. — Там будут принимать сообщения о несвоевременном подключении многоквартирных домов к тепловым сетям. Номера телефонов указаны на сайте ГЖИ".



В этом году в Самаре и области проходила масштабная перекладка тепловых сетей. Директор самарского филиала "СамарасбытТ Плюс" Константин Дзюин рассказал, что по сравнению с прошлым годом цифра увеличилась в полтора раза.



"Если в прошлом году переложили 33 км тепловых сетей, то в этом — 53,4 км, — сказал он. — В 2016-м на это было потрачено 405 млн рублей, а в этом году — 1,7 млрд рублей. Цифра очень внушительная. Также восстановили 25 километров теплоизоляции. Мы сделаем все, чтобы отопительный сезон прошел без происшествий".



Запланированный на этот год объем работ завершили еще в августе. Сейчас идут работы на дополнительных объектах — на Ново-Вокзальной, на Карбышева в районе ТЦ "Космопорт", завершаются работы в районе дома № 4 на Советской армии и на улице Алма-Атинской.

"В следующем году у нас будет проходить чемпионат мира и срок ремонтных работ уменьшится, — говорит Дзюин. — Поэтому в этом году мы взяли максимально все, что можем сделать. Все работы с учетом благоустройства планируется завершить к 15–20 октября".