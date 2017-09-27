В среду, 27 сентября, врио губернатора Дмитрий Азаров принял участие в пленарном заседании Самарской губернской думы. В ходе работы депутаты приняли ряд важных для региона законов.

Дмитрий Азаров: "Поиском врагов в Самарской области занимались регулярно. Я никогда врагов не искал, я искал только друзей"

В частности, были учтены дополнительные 2,7 млрд руб. федеральных средств и внесены изменения в областные законы "О жилище" и "О социальной поддержке населения", заслушана информация о ходе уборочных работ.

"Считаю крайне важным участие в заседаниях Самарской губернской думы. Это не только уважение к народным избранникам - это и уважение, в первую очередь, к людям, которые отдали свои голоса за депутатов. Я обещаю, что буду планировать свой рабочий день таким образом, чтобы участвовать в пленарных заседаниях", - сразу после мероприятия сказал журналистам Дмитрий Азаров.

Он поделился и своими впечатлениями от работы областных парламентариев. "Работа на заседании велась в конструктивной обстановке: содержательные вопросы, содержательные обсуждения. Меня это очень порадовало, я становился свидетелем, когда желание продемонстрировать себя, желание уйти от сути в популизм мешало не только конструктивной работе думы, но и взаимодействию думы и органов власти", - сказал глава региона и добавил, что те традиции, которые сложились в губдуме, способствуют эффективной работе на благо жителей Самарской области.

Врио губернатора подчеркнул, что во время своей работы в Совете Федерации он находился в тесном контакте с председателем губдумы Виктором Сазоновым и депутатами.

Комментируя принятые законопроекты, Дмитрий Азаров особое внимание обратил на принятые поправки в областной бюджет. "Дополнительные средства будут направлены на строительство Фрунзенского моста, крайне актуального для Самары. Об этом объекте жители области мечтают уже не один десяток лет. С получением дополнительного финансирования работы по строительству будут вестись в ускоренном режиме", - сказал руководитель области.

Дмитрий Азаров рассказал журналистам и о своих принципах при формировании управленческой команды. Напомним, в настоящий момент все министры областного правительства находятся в статусе исполняющих обязанности.

"Мои принципы по формированию управленческой команды региона - именно региона, а не моей - хорошо известны. Это профессионализм, полная самоотдача в работе, стремление добиваться конкретных результатов. Мне нужен результат, его мы будем ставить во главу угла. На этих принципах пройдет и обновление команды. Обновлению команды будет предшествовать анализ деятельности конкретного министерства, конкретных направлений", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он добавил, что называть фамилии преждевременно, но не исключил возможности, что работать в Самарской области станут и выходцы из других регионов страны.

"Президент на встрече с избранными главами регионами поставил задачу - замещение должностей на государственном или муниципальном уровне должно проходить в условиях открытого конкурса", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Дмитрию Азарову был задан вопрос и о реформе местного самоуправления. "Суетиться в таких вопросах не нужно. Необходимо проанализировать сложившуюся практику местного самоуправления. Прошел очень небольшой период времени работы муниципалитетов в новых условиях. Если механизм работает и он понятен людям, то я не склонен менять его в кратчайшие сроки", - отметил врио губернатора.

Готов Дмитрий Азаров работать и с оппозицией. "Важно находить те проекты, которые будут работать на объединение общества. Поиском врагов в Самарской области занимались регулярно и много лет. Я никогда врагов не искал, я искал только друзей", - сказал руководитель области.