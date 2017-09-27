Дмитрий Азаров: "Поиском врагов в Самарской области занимались регулярно. Я никогда врагов не искал, я искал только друзей"

В среду, 27 сентября, врио губернатора Дмитрий Азаров принял участие в пленарном заседании Самарской губернской думы. В ходе работы депутаты приняли ряд важных для региона законов.
В частности, были учтены дополнительные 2,7 млрд руб. федеральных средств и внесены изменения в областные законы "О жилище" и "О социальной поддержке населения", заслушана информация о ходе уборочных работ.
"Считаю крайне важным участие в заседаниях Самарской губернской думы. Это не только уважение к народным избранникам - это и уважение, в первую очередь, к людям, которые отдали свои голоса за депутатов. Я обещаю, что буду планировать свой рабочий день таким образом, чтобы участвовать в пленарных заседаниях", - сразу после мероприятия сказал журналистам Дмитрий Азаров.
Он поделился и своими впечатлениями от работы областных парламентариев. "Работа на заседании велась в конструктивной обстановке: содержательные вопросы, содержательные обсуждения. Меня это очень порадовало, я становился свидетелем, когда желание продемонстрировать себя, желание уйти от сути в популизм мешало не только конструктивной работе думы, но и взаимодействию думы и органов власти", - сказал глава региона и добавил, что те традиции, которые сложились в губдуме, способствуют эффективной работе на благо жителей Самарской области.
Врио губернатора подчеркнул, что во время своей работы в Совете Федерации он находился в тесном контакте с председателем губдумы Виктором Сазоновым и депутатами.
Комментируя принятые законопроекты, Дмитрий Азаров особое внимание обратил на принятые поправки в областной бюджет. "Дополнительные средства будут направлены на строительство Фрунзенского моста, крайне актуального для Самары. Об этом объекте жители области мечтают уже не один десяток лет. С получением дополнительного финансирования работы по строительству будут вестись в ускоренном режиме", - сказал руководитель области.
Дмитрий Азаров рассказал журналистам и о своих принципах при формировании управленческой команды. Напомним, в настоящий момент все министры областного правительства находятся в статусе исполняющих обязанности.
"Мои принципы по формированию управленческой команды региона - именно региона, а не моей - хорошо известны. Это профессионализм, полная самоотдача в работе, стремление добиваться конкретных результатов. Мне нужен результат, его мы будем ставить во главу угла. На этих принципах пройдет и обновление команды. Обновлению команды будет предшествовать анализ деятельности конкретного министерства, конкретных направлений", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Он добавил, что называть фамилии преждевременно, но не исключил возможности, что работать в Самарской области станут и выходцы из других регионов страны.
"Президент на встрече с избранными главами регионами поставил задачу - замещение должностей на государственном или муниципальном уровне должно проходить в условиях открытого конкурса", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Дмитрию Азарову был задан вопрос и о реформе местного самоуправления. "Суетиться в таких вопросах не нужно. Необходимо проанализировать сложившуюся практику местного самоуправления. Прошел очень небольшой период времени работы муниципалитетов в новых условиях. Если механизм работает и он понятен людям, то я не склонен менять его в кратчайшие сроки", - отметил врио губернатора.
Готов Дмитрий Азаров работать и с оппозицией. "Важно находить те проекты, которые будут работать на объединение общества. Поиском врагов в Самарской области занимались регулярно и много лет. Я никогда врагов не искал, я искал только друзей", - сказал руководитель области.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.