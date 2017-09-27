"Ладья" проиграла "Тюменскому Легиону" - 4:5

В среду, 27 сентября, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" на выезде встречалась с "Тюменским легионом".
Отчетный матч начался неудачно для гостей: уже на 2-й минуте до конца встречи был удален защитник "Ладьи" Аяз Габдрахманов, и хозяева на пять минут получили численное преимущество, которое смогли реализовать - 1:0. Этот гол оказался единственным в первом периоде.
Зато второй получился на редкость результативным: зрители стали свидетелями шести шайб, а преуспели в обмене ударами больше гости: на шайбы Максима Цыбина, Алексея Сыромятникова, Семена Кизимова и Владимира Журавлева тюменцы ответили точными бросками Александра Левакова и Александра Дзедаева - 4:3 в пользу "Ладьи".
В середине третьего периода Никита Пленкин забросил четвертую шайбу в ворота Арсения Никонорова, а за шесть минут до окончания третьего периода Александр Дзедаев (в большинстве) оформил "дубль" и вывел вперед тюменскую команду - 5:4.
На последней минуте Алексей Алексеев заменил голкипера шестым полевым игроком, но уйти от поражения "Ладья" не смогла. 28 сентября команды сыграют еще раз, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.
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