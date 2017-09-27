В Самаре осудили мужчину, воровавшего детали лифтов

В Самаре суд вынес приговор 29-летнему мужчине, которого обвиняли в двух кражах, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ночью 11 августа 2017 г. в подъезде дома на ул. Заводское шоссе он взломал двери машинного отделения лифта и похитил катушку тормоза лебедки МП-201, содержащую медную проволоку. Ущерб, причиненный УК "Производственный жилищно-ремонтный трест № 11", составил 2600 рублей.

А 11 августа 2017 г, в 00:30, этот же мужчина украл из машинного отделения лифта аналогичную деталь в подъезде дома на ул. Железной Дивизии.

В суде он признал вину, дело рассматривали в особом порядке. В итоге мужчине назначили восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.