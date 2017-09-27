В Самаре осудили мужчину, воровавшего детали лифтов

В Самаре суд вынес приговор 29-летнему мужчине, которого обвиняли в двух кражах, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Ночью 11 августа 2017 г. в подъезде дома на ул. Заводское шоссе он взломал двери машинного отделения лифта и похитил катушку тормоза лебедки МП-201, содержащую медную проволоку. Ущерб, причиненный УК "Производственный жилищно-ремонтный трест № 11", составил 2600 рублей.
А 11 августа 2017 г, в 00:30, этот же мужчина украл из машинного отделения лифта аналогичную деталь в подъезде дома на ул. Железной Дивизии.
В суде он признал вину, дело рассматривали в особом порядке. В итоге мужчине назначили восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?