Дмитрий Азаров: "Стадион "Нефтяник" должен работать для всех жителей Куйбышевского района"

Во вторник, 27 сентября, врио губернатора Дмитрий Азаров вместе с главой Самары Олегом Фурсовым приняли участие в торжественном открытии стадиона "Нефтяник" в Куйбышевском районе.

Открытия обновленного стадиона "Нефтяник" жители Куйбышевского района ждали несколько лет. Ремонт спортивного объекта планировалось начать еще в 2012 году.

В ходе капитального ремонта подрядчики выполнили работы по устройству трибун и навесов, установке световых мачт. Капитально отремонтированы здание стадиона, футбольное поле и беговые дорожки. Приведены в порядок тротуары и подъездная площадка к стадиону.

Выступая перед жителями, Дмитрий Азаров в первую очередь отметил, какие кардинальные перемены произошли на спортобъекте.

"В 2013 году мы ходили по заброшенной территории стадиона "Нефтяник". Здесь все поросло бурьяном, трибуны были разбиты. Тогда не очень верилось, что здесь все может быть по-другому. Но уже тогда мы наметили цели, и я рад, что все задуманное реализовано. Я думаю, что вся инфраструктура стадиона будет приносить радость здорового образа жизни жителям Куйбышевского района. В дальнейшем мы рассмотрим вопрос об устройстве здесь дополнительной спортивной площадки", - обратился к самарцам Дмитрий Азаров.

Со своей стороны, Олег Фурсов рассказал присутствующим, что за последние годы в Самаре было построено 70 объектов спортивной инфраструктуры.

"Власть заботится о том, чтобы у жителей города были все возможности для занятий спортом. Чтобы дети росли здоровыми, успешными и счастливыми. Примите искрение поздравления с этим событием. Пусть этот стадион прослужит долгие годы и воспитает новых чемпионов города, губернии и всей страны", - поздравил жителей глава города.

После всех слов поздравлений почетные гости вместе с командой юных футболистов перерезали красную ленточку и официально открыли обновленный "Нефтяник".

Далее Дмитрий Азаров в сопровождении Олега Фурсова и главы Куйбышевского района Александра Моргуна оценили качество проведенных работ.

В первую очередь врио губернатора обратил внимание на то, что на территории стадиона осталась неблагоустроенная площадка. Глава района пояснил, что в перспективе здесь планируется обустроить либо спортивную площадку, либо дополнительную трибуну для зрителей.

"Мы видим, как хорошо сделан стадион, но в то же время рядом находится этот заброшенный угол. В ближайшее время надо решить, что будет установлено на этой территории. А пока необходимо привести ее в эстетический вид", - дал поручение Дмитрий Азаров главам города и района.

Также гости оценили и качество проведенного ремонта основного здания стадиона.

Здесь приведены в порядок душевые, спортивные залы, рабочие кабинеты. Сотрудники "Нефтяника" рассказали врио губернатора, что сейчас здесь работают 30 тренеров по разным направлениям. С этого года открыт набор в новую секцию по дзюдо. В ближайшее время планируется организовать занятия по легкой атлетике и греко-римской борьбе.

Дмитрий Азаров поинтересовался, будет ли организован доступ на стадион для простых жителей района.

"Необходимо продумать расписание занятий так, чтобы не только дети, которые занимаются в секциях, имели доступ ко всей инфраструктуре, но и просто местные жители. Стадион должен работать на людей", - сказал Азаров.

По словам руководства стадиона, в ближайшее время будет разработано штатное расписание, где предусмотрят время и для самостоятельных занятий для жителей.

В завершение визита Дмитрий Азаров пообщался с молодыми мамами юных спортсменок. В первую очередь они выразили благодарность за проведенный долгожданный ремонт на стадионе. Но также озвучили пожелания организовать здесь дополнительный зал для художественной гимнастики.

В ближайшее время по итогам посещения стороны обсудят шаги по дальнейшему благоустройству стадиона "Нефтяник".