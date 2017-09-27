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ДТП Происшествия

В Самаре госпитализировали пенсионерку, попавшую под грузовик у рынка "Норд"

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 сентября, в 11:30, в Самаре произошло ДТП с участием 37-летнего водителя грузовика DAF, который ехал по ул. 22-го Партсъезда в направлении Заводского шоссе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в районе рынка "Норд" водитель большегруза остановился в потоке транспорта перед запрещающим сигналом светофора. В это время 83-летняя женщина переходила проезжую часть ул. 22-го Партсъезда вне перехода — между остановившимися автомобилями. Когда включился зеленый свет, она, не успев перейти дорогу, оказалась у машины DAF, водитель не заметил ее и начал движение. В итоге пенсионерка оказалась под колесами.

В результате аварии пешеход получила травмы и была госпитализирована.

По факту случившегося ведется проверка.

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