В Самаре госпитализировали пенсионерку, попавшую под грузовик у рынка "Норд"

В среду, 27 сентября, в 11:30, в Самаре произошло ДТП с участием 37-летнего водителя грузовика DAF, который ехал по ул. 22-го Партсъезда в направлении Заводского шоссе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в районе рынка "Норд" водитель большегруза остановился в потоке транспорта перед запрещающим сигналом светофора. В это время 83-летняя женщина переходила проезжую часть ул. 22-го Партсъезда вне перехода — между остановившимися автомобилями. Когда включился зеленый свет, она, не успев перейти дорогу, оказалась у машины DAF, водитель не заметил ее и начал движение. В итоге пенсионерка оказалась под колесами.

В результате аварии пешеход получила травмы и была госпитализирована.

По факту случившегося ведется проверка.