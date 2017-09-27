В Самаре госпитализировали пенсионерку, попавшую под грузовик у рынка "Норд"

В среду, 27 сентября, в 11:30, в Самаре произошло ДТП с участием 37-летнего водителя грузовика DAF, который ехал по ул. 22-го Партсъезда в направлении Заводского шоссе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в районе рынка "Норд" водитель большегруза остановился в потоке транспорта перед запрещающим сигналом светофора. В это время 83-летняя женщина переходила проезжую часть ул. 22-го Партсъезда вне перехода — между остановившимися автомобилями. Когда включился зеленый свет, она, не успев перейти дорогу, оказалась у машины DAF, водитель не заметил ее и начал движение. В итоге пенсионерка оказалась под колесами.
В результате аварии пешеход получила травмы и была госпитализирована.
По факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше