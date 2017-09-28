Агрохолдинг "Зерно Жизни" собрал больше 200 тысяч тонн урожая

Агрохолдинг "Зерно Жизни" завершил уборку ранних культур, поставив собственный рекорд по валовому сбору - более 200 тысяч тонн. А впереди еще подсолнечник и кукуруза.

Вся пшеница, а также ячмень, овес, горох и другие ранние культуры убраны без потерь. Валовый объем убранного урожая приближается к 210 тысячам тонн - это безусловный, но еще не окончательный рекорд для предприятий агрохолдинга. В прошлом успешном году валовой объем ранних и поздних культур составил лишь 172 тысячи тонн.

Полностью убрана главная культура агрохолдинга - пшеница. Аграрии "Зерна Жизни" получили 82 тысячи тонн озимой со средней урожайностью 44,1 ц/га и 76 тысяч тонн яровой с урожайностью 38 ц/га.

Примечательно, что урожайность предприятий агрохолдинга выше средней по области. Интересны и другие цифры, определяющие эффективность работы. Обрабатываемые агрохолдингом земли составляют 3,5% от всех сельхозплощадей в Самарской области. А вот доля в общем урожае более чем вдвое выше - 7,5%.

Несомненно, это результат применяемых агротехнологий, основанных на минимальной и нулевой обработке почвы, грамотной работе с удобрениями и средствами защиты растений, умелого использования элитных семян собственного производства и, конечно, профессионализма сотрудников.

Максимальную урожайность пшеницы в этом году продемонстрировало сельхозпредприятие "Золотой Колос" (Кинель-Черкасский район): 50 ц/га озимой и более 44 ц/га яровой. Хозяйство обрабатывает около 5 000 га, и в этом году получено 11 700 тонн зерна.

На этой неделе хозяйства "Зерна Жизни" приступают к уборке поздних культур. Предстоит убрать 19 000 га подсолнечника и 2 370 га кукурузы.