В Тольятти проверили работу системы дуального профобразования педагогов

В пятницу, 22 сентября, областные депутаты и представители профильного министерства проверили, насколько эффективно в Тольятти реализуют принцип дуального обучения.

Ревизия в рамках выездного мероприятия комитета по образованию и науки областной думы прошла в ГАПОУ "Тольяттинский социально-педагогический колледж", где депутаты ознакомились с материально-тезхнической базой и с достижениями в реализации дуального обучения.

Отметим, что в 2015 г. Самарская область одна из первых начала внедрять в сфере среднего профобразования эту систему. Суть дуального обучения в сочетании занятий в колледже и частичной занятости у будущего работодателя. В итоге организации и предприятия получают специалистов, уровень профессиональной подготовки которых соответствует требованиям рынка труда.

Как сообщил в ходе мероприятия руководитель управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства образования и науки Александр Мочалов, Самарская область — одна из немногих, кто выпустил наибольшее количество нормативно-правовых актов, регулирующих сферу дуального образования.

"Соответственно, у участников процесса возникает минимальное число вопросов. Важно знать, что дуальная система имеет массу отличий от просто практики на производстве. То есть здесь работодатель не просто согласовывает образовательную программу, а участвует в ее создании, чтобы растить для себя кадры" — заявил Мочалов.

Он добавил, что для предприятий дуальное образование — это возможность подготовить кадры точно "под заказ", обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям, экономя на расходах в поиске и подборе персонала, а также его переучивании и адаптации.

Директор колледжа Ирина Мальченкова подчеркнула, что ее учреждение в сентябре 2015 г. подключилось к реализации этого проекта, заключая трехсторонние контракты между студентом, колледжем и работодателем, начиная со второго курса.

Уже в 2016 г. были реализованы договоры с 24-мя детсадами и школами Тольятти и Жигулевска по дуальному обучению по специальностям: дошкольное образование (в т. ч. специальное), преподавание в начальных классах и физическая культура.

В этом году действует уже 173 договора с 76-ю организациями. Причем, в рамках сотрудничества с Союзом "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) обучение проходит по системе, где студенты на экзаменах защищают свои проекты.

"Образовательные модули мы подстраиваем под потребности конкретной организации, где практикуют наши студенты. И эти учреждения непосредственно участвуют в формировании образовательной программы", — сообщила Мальченкова.

Замдиректора детсада № 79 "Гусельки" Елена Шубина и замдиректора школы № 59 им. Г. К. Жукова Екатерина Безуглая заявили, что приветствуют систему дуального обучения. "Ведь известно, что в образовательной сфере не хватает педагогов. А здесь мы гарантированно растим кадры именно для себя", — говорили они.

Однако, как призналась Мальченкова, не все так гладко. Есть и проблемы, поскольку не все хотят участвовать в системе: она требует дополнительных усилий, поиск наставников и т. п. Потому имеющихся договоров недостаточно. Соответственно, нужны какие-то меры со стороны правительства, направленные на привлечение организаций к участию в дуальной системе.

Директор подняла также проблему трудоустройства студентов-инвалидов. Четверых выпускников с ограниченными возможностями Ирина Владимировна взяла на работу к себе. Но в колледже учатся по системе инклюзивного образования еще 63 студента с ограниченными возможностями. Понятно, что почти все они будущие IT-шники и вполне справятся с работой по специальности. Но надо менять предвзятое отношение работодателей.

Зампредседателя комитета Татьяна Бодрова поблагодарила Ирину Мальченкову и ее коллег за хорошую работу и отметила, что колледж стал успешной экспериментальной площадкой, и его опыт нужно распространять широко.

По итогам выезда принято решение рекомендовать минобрнауки, а также департаментам образования Тольятти и Самары включить в критерии эффективности деятельности образовательных учреждений их участие в системе дуального образования. Это должно стать стимулом для привлечения как можно большего числа организаций в качестве работодателей.

Также решено разработать меры, которые будут стимулировать руководителей предприятий и организаций на принятие на работу молодых специалистов, имеющих инвалидность.