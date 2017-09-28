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Образование Общество

В Тольятти проверили работу системы дуального профобразования педагогов

ТОЛЬЯТТИ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 сентября, областные депутаты и представители профильного министерства проверили, насколько эффективно в Тольятти реализуют принцип дуального обучения.

Ревизия в рамках выездного мероприятия комитета по образованию и науки областной думы прошла в ГАПОУ "Тольяттинский социально-педагогический колледж", где депутаты ознакомились с материально-тезхнической базой и с достижениями в реализации дуального обучения.

Отметим, что в 2015 г. Самарская область одна из первых начала внедрять в сфере среднего профобразования эту систему. Суть дуального обучения в сочетании занятий в колледже и частичной занятости у будущего работодателя. В итоге организации и предприятия получают специалистов, уровень профессиональной подготовки которых соответствует требованиям рынка труда.

Как сообщил в ходе мероприятия руководитель управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства образования и науки Александр Мочалов, Самарская область — одна из немногих, кто выпустил наибольшее количество нормативно-правовых актов, регулирующих сферу дуального образования.

"Соответственно, у участников процесса возникает минимальное число вопросов. Важно знать, что дуальная система имеет массу отличий от просто практики на производстве. То есть здесь работодатель не просто согласовывает образовательную программу, а участвует в ее создании, чтобы растить для себя кадры" — заявил Мочалов.

Он добавил, что для предприятий дуальное образование — это возможность подготовить кадры точно "под заказ", обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям, экономя на расходах в поиске и подборе персонала, а также его переучивании и адаптации.

Директор колледжа Ирина Мальченкова подчеркнула, что ее учреждение в сентябре 2015 г. подключилось к реализации этого проекта, заключая трехсторонние контракты между студентом, колледжем и работодателем, начиная со второго курса.

Уже в 2016 г. были реализованы договоры с 24-мя детсадами и школами Тольятти и Жигулевска по дуальному обучению по специальностям: дошкольное образование (в т. ч. специальное), преподавание в начальных классах и физическая культура.

В этом году действует уже 173 договора с 76-ю организациями. Причем, в рамках сотрудничества с Союзом "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) обучение проходит по системе, где студенты на экзаменах защищают свои проекты.

"Образовательные модули мы подстраиваем под потребности конкретной организации, где практикуют наши студенты. И эти учреждения непосредственно участвуют в формировании образовательной программы", — сообщила Мальченкова.

Замдиректора детсада № 79 "Гусельки" Елена Шубина и замдиректора школы № 59 им. Г. К. Жукова Екатерина Безуглая заявили, что приветствуют систему дуального обучения. "Ведь известно, что в образовательной сфере не хватает педагогов. А здесь мы гарантированно растим кадры именно для себя", — говорили они.

Однако, как призналась Мальченкова, не все так гладко. Есть и проблемы, поскольку не все хотят участвовать в системе: она требует дополнительных усилий, поиск наставников и т. п. Потому имеющихся договоров недостаточно. Соответственно, нужны какие-то меры со стороны правительства, направленные на привлечение организаций к участию в дуальной системе.

Директор подняла также проблему трудоустройства студентов-инвалидов. Четверых выпускников с ограниченными возможностями Ирина Владимировна взяла на работу к себе. Но в колледже учатся по системе инклюзивного образования еще 63 студента с ограниченными возможностями. Понятно, что почти все они будущие IT-шники и вполне справятся с работой по специальности. Но надо менять предвзятое отношение работодателей.

Зампредседателя комитета Татьяна Бодрова поблагодарила Ирину Мальченкову и ее коллег за хорошую работу и отметила, что колледж стал успешной экспериментальной площадкой, и его опыт нужно распространять широко.

По итогам выезда принято решение рекомендовать минобрнауки, а также департаментам образования Тольятти и Самары включить в критерии эффективности деятельности образовательных учреждений их участие в системе дуального образования. Это должно стать стимулом для привлечения как можно большего числа организаций в качестве работодателей.

Также решено разработать меры, которые будут стимулировать руководителей предприятий и организаций на принятие на работу молодых специалистов, имеющих инвалидность.  

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

ღТаТаღ ♥♥♥ 31 мая 2017 05:52 Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе №41

Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!

Елена Андреева 26 мая 2017 12:31 Принято решение о ликвидации архитектурно-строительного института в СамГТУ

Конец родному институту. Печально.

Яна Сагатовская 28 марта 2017 12:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Ксения Штефан 25 ноября 2016 07:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

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