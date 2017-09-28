В Тольятти женщина задохнулась, подавившись едой

В среду, 27 сентября, в девятом часу вечера в одной из квартир в Автозаводском районе скончалась женщина в возрасте около 55 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным, женщина подавилась едой, которая проникла в дыхательные пути, и скончалась. Но окончательную причину ее смерти установят соответствующие специалисты. Обстоятельства случившегося устанавливаются.