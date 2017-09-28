В Тольятти скончался мужчина, эвакуированный пожарными из горевшей квартиры

В четверг, 28 сентября, в 0:37 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире одного из домов по ул. Фрунзе в Автозаводском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади четыре кв. м. В тушении участвовали 14 человек, которые использовали пять единиц техники.

По предварительным данным очевидцев, пожар произошел в однокомнатной квартире на третьем этаже здания. Очаг возгорания находился на кухне. На месте происшествия пожарные разделились на две группы. Несколько человек пошли на тушение по лестнице через окно, а их коллеги направились к квартире со стороны подъезда. Но железная дверь жилища оказалась заперта изнутри и ее пришлось срезать.

Тем временем пожарные, зашедшие в помещение через окно, обнаружили 42-летнего мужчину, который, предположительно, отравился продуктами горения и был в тяжелом состоянии. В тот момент в квартиру зашли пожарные со стороны двери. Огнеборцы вытащили еще живого пострадавшего на лестничную площадку, где, несмотря на попытки реанимировать его, он скончался. Причины его смерти установят эксперты.

Возгорание в квартире удалось ликвидировать в 0:45. Сейчас причины пожара и ущерб устанавливаются. По предположениям очевидцев, наиболее вероятной причиной пожара является аварийная работа электропроводки.