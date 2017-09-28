В Тольятти скончался мужчина, эвакуированный пожарными из горевшей квартиры

В четверг, 28 сентября, в 0:37 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире одного из домов по ул. Фрунзе в Автозаводском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели домашние вещи на площади четыре кв. м. В тушении участвовали 14 человек, которые использовали пять единиц техники.
По предварительным данным очевидцев, пожар произошел в однокомнатной квартире на третьем этаже здания. Очаг возгорания находился на кухне. На месте происшествия пожарные разделились на две группы. Несколько человек пошли на тушение по лестнице через окно, а их коллеги направились к квартире со стороны подъезда. Но железная дверь жилища оказалась заперта изнутри и ее пришлось срезать.
Тем временем пожарные, зашедшие в помещение через окно, обнаружили 42-летнего мужчину, который, предположительно, отравился продуктами горения и был в тяжелом состоянии. В тот момент в квартиру зашли пожарные со стороны двери. Огнеборцы вытащили еще живого пострадавшего на лестничную площадку, где, несмотря на попытки реанимировать его, он скончался. Причины его смерти установят эксперты.
Возгорание в квартире удалось ликвидировать в 0:45. Сейчас причины пожара и ущерб устанавливаются. По предположениям очевидцев, наиболее вероятной причиной пожара является аварийная работа электропроводки.
Последние комментарии
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?
Данные можно собрать. С удовольствием поделюсь.
3 раз квартира горит. Живет нарик. Лечить без его согласия нельзя. Второй раз собирали подписи для коллективного заявления (жилец под ним собирал, не выдержали - переехали) - говорят отказали. Квартира на его отца записана. Пока кто нибудь не погибнет, меры похоже принимать не будут. Живу на три этажа выше, огонь не доставал, но жар достал - поплавило и покоробило несущую пластиковую раму, потрескался стеклопакет. За несколько минут пока не было в комнате - прокоптило. Надо переклеивать обои, перекрашивать потолок. Теперь вопрос - какого автоматом дело не заводят.
Ерунда какая-то. по акту пожарного осмотра источник возгорания прописан минвата, дым кстати характерный больше для неё. пенопласт современный не тлеет даже.
Давно хотел высказаться на эту тему. Как можно было наш цех с потенциально пожароопасным материалом утеплять минватой? класс горючести наших продуктов Г4, т.е. пожароопасны, минваты - Г3, т.е. поддерживает и распространяет горение. Не стали брать материал с антипиреновыми присадки, тот же ППС, вот и итог