16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Смышляевке сгорел автомобиль В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме При пожаре в дачном доме в Тольятти погиб мужчина В Тольятти скончался мужчина, эвакуированный пожарными из горевшей квартиры Спасатели ПСС потушили на о.Зелененький один гектар сухой травы

Пожары Происшествия

В Тольятти скончался мужчина, эвакуированный пожарными из горевшей квартиры

ТОЛЬЯТТИ. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 245
Версия для печати

В четверг, 28 сентября, в 0:37 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире одного из домов по ул. Фрунзе в Автозаводском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади четыре кв. м. В тушении участвовали 14 человек, которые использовали пять единиц техники.

По предварительным данным очевидцев, пожар произошел в однокомнатной квартире на третьем этаже здания. Очаг возгорания находился на кухне. На месте происшествия пожарные разделились на две группы. Несколько человек пошли на тушение по лестнице через окно, а их коллеги направились к квартире со стороны подъезда. Но железная дверь жилища оказалась заперта изнутри и ее пришлось срезать.

Тем временем пожарные, зашедшие в помещение через окно, обнаружили 42-летнего мужчину, который, предположительно, отравился продуктами горения и был в тяжелом состоянии. В тот момент в квартиру зашли пожарные со стороны двери. Огнеборцы вытащили еще живого пострадавшего на лестничную площадку, где, несмотря на попытки реанимировать его, он скончался. Причины его смерти установят эксперты.

Возгорание в квартире удалось ликвидировать в 0:45. Сейчас причины пожара и ущерб устанавливаются. По предположениям очевидцев, наиболее вероятной причиной пожара является аварийная работа электропроводки.

Гид потребителя

Последние комментарии

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

Леонид Горшков 01 сентября 2017 19:59 В Самаре потушили крупный пожар в высотном доме на ул. Санфировой

Данные можно собрать. С удовольствием поделюсь.

Леонид Горшков 01 сентября 2017 19:57 В Самаре потушили крупный пожар в высотном доме на ул. Санфировой

3 раз квартира горит. Живет нарик. Лечить без его согласия нельзя. Второй раз собирали подписи для коллективного заявления (жилец под ним собирал, не выдержали - переехали) - говорят отказали. Квартира на его отца записана. Пока кто нибудь не погибнет, меры похоже принимать не будут. Живу на три этажа выше, огонь не доставал, но жар достал - поплавило и покоробило несущую пластиковую раму, потрескался стеклопакет. За несколько минут пока не было в комнате - прокоптило. Надо переклеивать обои, перекрашивать потолок. Теперь вопрос - какого автоматом дело не заводят.

Павел Ильин 22 июня 2017 16:19 В Самаре 40 человек тушили пенопластовый утеплитель в цехе на Заводском шоссе

Ерунда какая-то. по акту пожарного осмотра источник возгорания прописан минвата, дым кстати характерный больше для неё. пенопласт современный не тлеет даже.

Павел Ильин 28 мая 2017 06:11 В Тольятти пожарный поезд и 133 человека тушили цех по покраске пластика

Давно хотел высказаться на эту тему. Как можно было наш цех с потенциально пожароопасным материалом утеплять минватой? класс горючести наших продуктов Г4, т.е. пожароопасны, минваты - Г3, т.е. поддерживает и распространяет горение. Не стали брать материал с антипиреновыми присадки, тот же ППС, вот и итог

Фото на сайте

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Тушение пожара на Комсомольской площади

Тушение пожара на Комсомольской площади

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1