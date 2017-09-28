В Набережных Челнах открылась крупнейшая в Татарстане частная клиника "Медгард"

В Набережных Челнах состоялось торжественное открытие многопрофильного лечебно-диагностического комплекса "Медгард". Он стал шестой клиникой одноименной медицинской сети, принадлежащей самарской группе компаний СИНКО. Строительство крупнейшей в Татарстане частной клиники длилось четыре года, инвестиции превысили 550 млн рублей.

На открытии комплекса присутствовали представители городских властей и руководители лечебно-диагностических комплексов "Медгард" из Самары, Саратова, Тольятти, Ульяновска и Оренбурга. Ленту цвета позитива и крепкого здоровья перерезали заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Рамиль Халимов, директор "Управляющей компании Медгард" Армен Мнацаканян и генеральный директор "Медгард-Набережные Челны" Муслим Гилев.

"Здесь созданы прекрасные условия для лечения. Всем, кто участвовал в открытии, комплектовании этого прекрасного лечебного центра, огромное спасибо! В добрый путь!" - пожелал Рамиль Халимов.

Генеральный директор "Медгарда" Муслим Гилев напомнил собравшимся, что объект был построен на месте безнадежного долгостроя. Самарская группа компаний СИНКО выкупила коробку недостроенного онкодиспансера в 2012 году.

"Огромную благодарность хочется выразить руководителям города. Без них этот замысел не был бы реализован, - отметил Гилев. - Путь строительства клиники был труден и тернист, ведь это грандиозный, сложнейший и очень дорогой проект. Но, несмотря ни на что, нам удалось это сделать, и сейчас здесь - храм здоровья. Мы готовы оказывать практически любые медицинские услуги на самом высоком уровне".

Главным врачом "Медгарда" стал бывший главврач станции скорой медицинской помощи Набережных Челнов Олег Пичугин. Совсем скоро под его руководством будут трудиться более 400 человек, из них 120 - врачи.

Клиника площадью 12 тыс. кв. м предоставляет широчайший набор медицинских и сервисных услуг для пациентов любого возраста: от самого рождения и до преклонных лет. Имеются детская поликлиника и поликлиника для взрослых, клиническая лаборатория, отделение лучевой, ультразвуковой, эндоскопической и функциональной диагностики, дневной и круглосуточный стационар на 100 коек, отделение хирургии и эндохирургии, отделение анестезиологии и реанимации, аптека и другие медицинские и вспомогательные службы.

Особого внимания заслуживает отделение восстановительной медицины с залами ЛФК, тренажерами, аппаратами для вытяжки, большим физиотерапевтическим отделением и бальнеологической лечебницей с различными ваннами, душем Шарко, гидромассажем и т.д. Здесь можно быстро поправить здоровье после болезни и операции или пройти курс оздоровительных процедур, в том числе в рамках специальной медицинской программы "Оздоровительный уик-энд" (специальный комплекс услуг выходного дня).

В "Медгарде" четыре операционные, оснащенные передовой эндохирургической техникой, электрокоагуляторами, радиоволновыми генераторами, лазерами, беспроводными ультразвуковыми скальпелями, системами мини-доступа, резектоскопами, литотриптерами и другим хирургическим инструментарием для малотравматичных операций. Анестезиологическая служба располагает наркозными аппаратами и мониторами жизненных функций и с помощью современных анестетиков обеспечивает необходимое и достаточное обезболивание и глубину наркоза, психологический и физический комфорт пациента во время и после операции.

Стационар уже действует и предлагает услуги для всей семьи. Например, пока один из супругов проходит курс терапевтического лечения, его половина может проверить здоровье, пройдя необходимые обследования, или получить курс оздоровительных и приятных процедур. При этом можно жить в одной палате. Кстати, это очень удобно для приезжих: и гостиница, и лечение - два в одном.

"Немаловажно, что "Медгард-Набережные Челны" - член большой семьи и, следовательно, имеет доступ ко всем медицинским технологиям и опыту врачей сети клиник "Медгард". Таким образом, челнинцы и жители восточного Татарстана получили в свое распоряжение не просто мощную многопрофильную больницу - они получили "Медгард" целиком с едиными стандартами высококачественного медобслуживания и со всеми компетенциями медицины высокого класса", - отметил Армен Мнацаканян.

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