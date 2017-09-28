Комиссия ФИФА и Оргкомитета "Россия-2018" ознакомилась с ходом подготовки Самары к проведению ЧМ

В четверг, 28 сентября, в Самаре побывала совместная комиссия ФИФА и Оргкомитета "Россия-2018". Комиссия провела встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым, побывала на стройплощадке "Самара Арены" и ознакомилась с объектами инфраструктуры ЧМ-2018.

ФИФА и Оргкомитет "Россия-2018" проводят шестой операционный тур по городам-организаторам ЧМ-2018, осматривая те города и объекты, что не участвовали в проведении Кубка Конфедераций-2017 и сейчас находятся в стадии подготовки к ЧМ-2018. Самара стала второй остановкой на маршруте комиссии (днем ранее она побывала в Екатеринбурге).

Комиссию возглавляют генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. В ее состав входят эксперты в области различных функциональных направлений работы стадиона, таких как проведение соревнований, безопасность, транспорт, логистика, обеспечение работы СМИ, телевещание, реализация маркетинговой и билетной программ, сервисы гостеприимства.

Утром 28 сентября состоялось пленарное заседание, где для представителей ФИФА и Оргкомитета была проведена презентация с рассказом о готовности Самары и области к проведению игр ЧМ-2018. Отдельно было рассказано о процессе строительства стадиона.

После этого специалисты отправились с визитом непосредственно на "Самара Арену". У каждой из экспертных групп был свой маршрут по стадиону. Они осмотрели строящуюся входную группу, где будут проводиться досмотр посетителей и проверка билетов, территорию вокруг стадиона, подтрибунные помещения, основная часть которых находится на стадии внешней отделки, трибуны, ВИП-ложи, песчаное основание будущего футбольного поля и другие объекты. Обход стадиона комиссией продолжался около полутора часов.

"Визит делегации, их оценка, советы и замечания для нас, безусловно, важны. Важно, что этот визит состоялся в самом начале моей деятельности на посту врио губернатора: у меня есть возможность погрузиться во все вопросы подготовки к ЧМ-2018 до мелочей и услышать самые компетентные мнения", - поделился соображениями Дмитрий Азаров.

"Рад, что к нам в ходе визита присоединились врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и другие представители власти, - сказал генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. - Мы видим, что руководство региона уделяет очень большое внимание подготовке к чемпионату мира. Город делает многое, видно, что идет масштабное благоустройство дорожной сети. Делается колоссальная работа. К лету 2018 года мы увидим ее завершение".

Задача совместной комиссии ФИФА и оргкомитета - изучить актуальное расположение тех или иных функциональных объектов, чтобы впоследствии максимально эффективно организовать работу всех служб, задействованных в проведении матчей ЧМ-2018.

"Наш визит позволяет ФИФА совместно с администрацией стадиона спланировать будущую работу, - объясняет директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. - Основной фокус сосредоточен на стадионе, но на деле мы осматриваем весь город: аэропорт, гостиницы, дороги, общественный транспорт. Утром мы получили обновленную информацию от властей области и города по всем перечисленным вопросам".

Колин Смит подчеркнул, что Самара - один из важнейших объектов проведения ЧМ-2018, поскольку город примет шесть матчей, в том числе один из четвертьфиналов. Специалисты ФИФА внимательно изучили ход строительных работ на стадионе.

"Причиной задержки сроков работ является сложная конструкция крыши. Но мы получили полное подтверждение от правительства и местных властей, что будут приложены все усилия к скорейшему завершению работ. К работе привлечены большие силы, выделены все необходимые ресурсы. Ближайшие два-три месяца, думаю, будут ключевыми в подготовке этого объекта. ФИФА будет внимательно следить за ситуацией", - пояснил Смит.

После посещения стадиона Дмитрий Азаров, Алексей Сорокин и Колин Смит провели рабочую встречу.