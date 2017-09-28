В Самаре на козырьке подъезда жилого дома обнаружено тело мужчины

В четверг, 28 сентября, по предварительным данным, в 12-м часу дня на козырьке подъезда 12-этажного дома на ул. Ташкентской в Самаре было обнаружено тело 55-летнего мужчины, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Причину смерти мужчины выяснят соответствующие специалисты. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. По предварительным данным, он мог разбиться при падении с одного из этажей или с крыши здания.