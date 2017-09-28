В Самаре на козырьке подъезда жилого дома обнаружено тело мужчины

В четверг, 28 сентября, по предварительным данным, в 12-м часу дня на козырьке подъезда 12-этажного дома на ул. Ташкентской в Самаре было обнаружено тело 55-летнего мужчины, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Причину смерти мужчины выяснят соответствующие специалисты. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.
По предварительным данным, он мог разбиться при падении с одного из этажей или с крыши здания.
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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат