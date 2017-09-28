Жителя Ставропольского района признали виновным в четырех интернет-мошенничествах

В Самарской области обвинительный приговор вынесли жителю Ставропольского района, которого признали виновным в четырех эпизодах интернет-мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В конце 2016 г. правоохранителям стало известно о преступлениях. Злоумышленник размещал на популярном сайте объявления по продаже гаджетов. Покупатели связывались с ним по телефону, вносили предоплату на указанный счет. После получения денег продавец добавлял жертв в "черный список" и переставал выходить на связь.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали 30-летнего мужчину. При обыске в арендуемой им квартире были изъяты предметы и документы, свидетельствующие о противозаконной деятельности.

По ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" возбудили уголовное дело. Во время расследования выяснилась причастность мужчины к четырем мошенничествам.

Подозреваемый признал вину и полностью возместил ущерб пострадавшим — жителям разных регионов.