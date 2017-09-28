Жителя Ставропольского района признали виновным в четырех интернет-мошенничествах

В Самарской области обвинительный приговор вынесли жителю Ставропольского района, которого признали виновным в четырех эпизодах интернет-мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В конце 2016 г. правоохранителям стало известно о преступлениях. Злоумышленник размещал на популярном сайте объявления по продаже гаджетов. Покупатели связывались с ним по телефону, вносили предоплату на указанный счет. После получения денег продавец добавлял жертв в "черный список" и переставал выходить на связь.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали 30-летнего мужчину. При обыске в арендуемой им квартире были изъяты предметы и документы, свидетельствующие о противозаконной деятельности.
По ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" возбудили уголовное дело. Во время расследования выяснилась причастность мужчины к четырем мошенничествам.
Подозреваемый признал вину и полностью возместил ущерб пострадавшим — жителям разных регионов.
Последние комментарии
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?