В Самаре прошла конференция остеопатов

20 сентября в конференц-зале санатория "Самарский" прошла конференция, посвященная современным технологиям медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательной системы и центральной нервной системы у детей и взрослых.

Мероприятие проведено при поддержке Института Остеопатии Санкт-Петербурга и Российской Остеопатической Ассоциации (РОСа). Организаторами конференции выступили самарские клиники: Семейная клиника "КОСМА", Многопрофильная клиника Постникова, Клиника доктора Коваленко.

Участники конференции обсудили актуальные вопросы остеопатической медицины в России и междисциплинарного взаимодействия. В конференции приняли участие 223 врача, представляющих более 20 медицинских специальностей из крупнейших медицинских учреждений Самары и области: врачи-остеопаты, стоматологи, ортодонты, офтальмологи, неврологи, мануальные терапевты, педиатры, неонатологи, терапевты, гастроэнтерологи, травматологи-ортопеды, лор-врачи, эндокринологи, врачи ультразвуковой диагностики, ревматологи, психотерапевты, психологи, урологи, акушеры-гинекологи, кардиологи, физиотерапевты.

Медицинская конференция была наполнена интересным содержанием, яркими докладами, многочисленными клиническими примерами, участием выдающихся докторов, высоким уровнем знаний, опыта и интеллекта в атмосфере мероприятия.

"В России остеопатом может стать только врач, имеющий высшее медицинское образование — отметил Дмитрий Мохов, главный внештатный специалист по остеопатии Минздрава РФ. — Будущие остеопаты проходят четырехлетнее квалификационное обучение, приобретают углубленные знания по анатомии, физиологии, диагностике заболеваний, закрепляют полученные знания на многочисленных практических занятиях. После получения диплома, остеопаты продолжают регулярно посещать семинары, где перенимают опыт у выдающихся российских и зарубежных коллег. Высокий уровень знаний и опыта у врача-остеопата гарантирует качество проведенного лечения".

На прошедшей конференции остеопатия и академическая медицина доказали эффективность своего взаимодействия. Такие мероприятия имеют большое научно-практическое значение для развития современной медицины в России, направленной на благо и здоровье пациентов.

Организаторы конференции:

Институт остеопатии Санкт-Петербурга

Адрес: г. Санкт-Петербург, Заневский пр., 1/82

Здание Северо-западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, 5 подъезд, 5 этаж

Тел.: (+7 812) 309-91-81

e-mail: info@osteopathie.ru

сайт: osteopathie.ru Представительство в Самаре:

Адрес: г. Самара, ул. Губанова, 20а, офис 5

Тел.: +7-996-727-51-77, 7-927-722-00-45

e-mail: aleksei.anatolievich@gmail.com

сайт: vk.com/stan_osteopatom



Клиника доктора Коваленко

Адрес: г. Самара, ул. Губанова, 20а

Тел.: +7 (846) 300-43-27, 248-21-57, 265-77-22

e-mail: registratura@klinika-kovalenko.ru

сайт: klinika-kovalenko.ru



Семейная клиника КОСМА

Адрес: г. Самара, 5-я просека, 99б; ул. Ново-Садовая, 106б

Тел.: +7 (846) 212-98-20, +7 (846) 97-911-97

e-mail: kosma.5proseka@kosma63.ru

сайт: kosma63.ru



Многопрофильная клиника ПОСТНИКОВА

Адрес: г. Самара, 6-я просека, 65; ул. Гагарина, 120

Тел.: +7 (846) 240-12-12; +7 (846) 262-16-00

e-mail: postnikovortho@ya.ru

сайт: cks-samara.ru

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