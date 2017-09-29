В Самаре прошла конференция остеопатов

20 сентября в конференц-зале санатория "Самарский" прошла конференция, посвященная современным технологиям медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательной системы и центральной нервной системы у детей и взрослых.
Мероприятие проведено при поддержке Института Остеопатии Санкт-Петербурга и Российской Остеопатической Ассоциации (РОСа). Организаторами конференции выступили самарские клиники: Семейная клиника "КОСМА", Многопрофильная клиника Постникова, Клиника доктора Коваленко.
Участники конференции обсудили актуальные вопросы остеопатической медицины в России и междисциплинарного взаимодействия. В конференции приняли участие 223 врача, представляющих более 20 медицинских специальностей из крупнейших медицинских учреждений Самары и области: врачи-остеопаты, стоматологи, ортодонты, офтальмологи, неврологи, мануальные терапевты, педиатры, неонатологи, терапевты, гастроэнтерологи, травматологи-ортопеды, лор-врачи, эндокринологи, врачи ультразвуковой диагностики, ревматологи, психотерапевты, психологи, урологи, акушеры-гинекологи, кардиологи, физиотерапевты.
Медицинская конференция была наполнена интересным содержанием, яркими докладами, многочисленными клиническими примерами, участием выдающихся докторов, высоким уровнем знаний, опыта и интеллекта в атмосфере мероприятия.
"В России остеопатом может стать только врач, имеющий высшее медицинское образование — отметил Дмитрий Мохов, главный внештатный специалист по остеопатии Минздрава РФ. — Будущие остеопаты проходят четырехлетнее квалификационное обучение, приобретают углубленные знания по анатомии, физиологии, диагностике заболеваний, закрепляют полученные знания на многочисленных практических занятиях. После получения диплома, остеопаты продолжают регулярно посещать семинары, где перенимают опыт у выдающихся российских и зарубежных коллег. Высокий уровень знаний и опыта у врача-остеопата гарантирует качество проведенного лечения".
На прошедшей конференции остеопатия и академическая медицина доказали эффективность своего взаимодействия. Такие мероприятия имеют большое научно-практическое значение для развития современной медицины в России, направленной на благо и здоровье пациентов.
Организаторы конференции:
Институт остеопатии Санкт-Петербурга
Адрес: г. Санкт-Петербург, Заневский пр., 1/82
Здание Северо-западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, 5 подъезд, 5 этаж
Тел.: (+7 812) 309-91-81
e-mail: info@osteopathie.ru
сайт: osteopathie.ru
Представительство в Самаре:
Адрес: г. Самара, ул. Губанова, 20а, офис 5
Тел.: +7-996-727-51-77, 7-927-722-00-45
e-mail: aleksei.anatolievich@gmail.com
сайт: vk.com/stan_osteopatom
Клиника доктора Коваленко
Адрес: г. Самара, ул. Губанова, 20а
Тел.: +7 (846) 300-43-27, 248-21-57, 265-77-22
e-mail: registratura@klinika-kovalenko.ru
сайт: klinika-kovalenko.ru
Семейная клиника КОСМА
Адрес: г. Самара, 5-я просека, 99б; ул. Ново-Садовая, 106б
Тел.: +7 (846) 212-98-20, +7 (846) 97-911-97
e-mail: kosma.5proseka@kosma63.ru
сайт: kosma63.ru
Многопрофильная клиника ПОСТНИКОВА
Адрес: г. Самара, 6-я просека, 65; ул. Гагарина, 120
Тел.: +7 (846) 240-12-12; +7 (846) 262-16-00
e-mail: postnikovortho@ya.ru
сайт: cks-samara.ru
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Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!